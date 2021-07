La vérité sur la relation de Tom Cruise avec sa fille Suri

Tom Cruise tourne actuellement « Mission : Impossible 7 » et « Mission : Impossible 8 », ce qui le garde très occupé. Pourtant, l’acteur a eu le temps de faire une pause et d’emmener sa petite amie Hayley Atwell à Wimbledon le week-end du 9 juillet, selon Page Six. Atwell est la co-star de Cruise dans « Mission : Impossible 7 », et les deux se seraient rapprochés pendant la production du film.

En ce qui concerne la vie privée de l’acteur, qui a été longtemps rendue publique, rappelons qu’il a deux enfants adultes avec son ex-femme Nicole Kidman : Connor, 26 ans, et Isabella, 28 ans. Selon Hollywood Life, Cruise et Kidman ont adopté Connor et Isabella dans les années 1990. L’autre enfant de Cruise, Suri, 15 ans, est sa fille avec son ex-femme Katie Holmes, et est son seul enfant biologique.

Au fil des ans, la relation entre Cruise et Suri a fait l’objet de nombreuses spéculations.

Tom Cruise voit-il parfois Suri Cruise ?

Fin octobre 2012, Life & Style a rapporté que Tom Cruise avait « abandonné » sa fille Suri. Cruise a déposé une plainte de 50 millions de dollars contre la société mère du magazine, Bauer Media Group, selon The Hollywood Reporter. Au moment du dépôt du dossier, son avocat a déclaré: « Tom est un père attentionné qui aime tendrement Suri. Elle fait partie intégrante de sa vie et le sera toujours. » Cruise et Bauer ont réglé le procès pour des termes non divulgués en février 2013, selon The Hollywood Reporter.

Au cours du procès, Tom Cruise a admis devant le tribunal, par People, qu’il n’avait pas vu sa plus jeune fille Suri Cruise depuis 100 jours en raison d’engagements professionnels (bien qu’il ait noté qu’ils se parlaient fréquemment au téléphone). En 2016, ce nombre était passé à 1 000 jours, par InTouch. À l’époque, une source a déclaré : « Il est déconnecté de [ex-femme] Katie [Holmes], puis de facto de Suri, en raison de son lien avec Katie. Il ne l’a pas vue depuis qu’elle a 7 ans. »

Aujourd’hui, Suri vit à Manhattan avec sa mère. Selon The Sun, les demi-frères et sœurs aînés de Suri, Isabella et Connor, sont scientologues, mais elle ne l’est apparemment pas. En 2019, Us Weekly a rapporté que cela faisait plusieurs années que Cruise n’avait pas vu Suri. Encore plus choquante est l’idée que l’Église de Scientologie n’autoriserait pas les relations avec des parents et leurs enfants qui ne sont pas scientologues, comme l’a affirmé un ancien membre à Us Weekly (l’église le conteste cependant).