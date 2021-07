De quelle vitesse vous avez besoin pour jouer en ligne

Lorsque vous jouez à des jeux en ligne, vous pouvez constater un décalage entre les écrans ou remarquer que les autres personnes mettent plus de temps à entendre ce que vous dites et à répondre. C’est peut-être le signe que votre vitesse d’accès à Internet est trop lente pour les jeux. Dans de nombreuses situations, la raison pour laquelle votre expérience de jeu peut être lente est la latence. Gardez à l’esprit qu’une bonne connexion ne signifie pas nécessairement que vous disposez d’un Internet rapide. Vous pouvez vous connecter à l’internet toute la journée dans votre maison et attendre plusieurs minutes pour naviguer d’un écran de recherche à un autre.

Vitesses de la bande passante

Les images que vous voyez lorsque vous jouez à un jeu en ligne passent par la carte graphique du système que vous utilisez. L’internet sert de source pour transmettre les actions que vous effectuez sur le clavier de votre ordinateur ou sur une manette. Vous aurez généralement besoin d’une vitesse de téléchargement d’au moins 3 Mbps pour que tous les graphiques apparaissent et que les touches et les commandes soient transmises.

Si vous jouez avec d’autres personnes en ligne, ce que font la plupart des gens lorsqu’ils jouent, vous devez également tenir compte de la vitesse de téléchargement. Il s’agit de la vitesse nécessaire pour que les informations voyagent de votre ordinateur vers un autre appareil ou serveur. En général, vous n’avez pas besoin d’une vitesse d’envoi aussi élevée que la vitesse de téléchargement, car vous ne traiterez probablement pas autant d’informations de cette manière. Une vitesse de téléchargement d’environ 2 Mbps est généralement suffisante pour tout ce que vous devez faire lorsque vous jouez. Si vous remarquez que vos jeux traînent pendant que vous jouez ou que vous essayez de parler à d’autres joueurs, vous pouvez augmenter un peu la vitesse que vous avez. N’oubliez pas que de nombreux fournisseurs d’accès à Internet, comme Spectrum, facturent des frais mensuels plus élevés pour des vitesses supérieures. La vitesse moyenne d’une connexion à large bande est généralement de 25 Mbps pour le téléchargement (Descendant) et de 3 Mbps pour le chargement (Ascendant).

Latence

La vitesse que met un signal à quitter votre appareil, à se rendre sur un autre serveur, puis à revenir vers vous est appelée latence. Vous avez probablement entendu parler du taux de ping. Vous ne voulez pas que la latence soit trop élevée lorsque vous jouez, car cela pourrait entraîner un retard dans le jeu. La distance parcourue par le signal peut avoir un impact sur la latence. Vous devez également tenir compte du nombre de routeurs que le signal doit traverser. Si plusieurs personnes jouent à un jeu en même temps, l’envoi et le retour du signal peuvent prendre un peu plus de temps. Le type de matériau utilisé pour la connexion Internet joue également un rôle. Les câbles internet en fibre optique sont généralement plus rapides que les câbles en cuivre et les lignes téléphoniques traditionnelles qui sont utilisés pour acheminer une connexion internet.

Réduire le décalage

Le fait de connecter votre appareil à la source Internet à l’aide d’un câble Ethernet vous permettra généralement d’obtenir une meilleure connexion et de réduire le décalage. Vous pouvez également réinitialiser certains de vos appareils si vous remarquez un décalage. Assurez-vous que toutes les applications dont vous n’avez pas besoin sont fermées et qu’il y a moins d’appareils connectés, car cela peut utiliser une partie de la vitesse dont vous pourriez avoir besoin pour jouer. Essayez de ne pas utiliser votre appareil lorsque d’autres personnes de votre maison ou de votre quartier utilisent l’internet, car cela peut encombrer les lignes.