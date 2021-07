Netflix : les nouveautés films et séries cette semaine du 19 au 25 juillet

Netflix ne vous laisse aucun répit et une semaine de plus arrive prête à se faufiler dans vos loisirs. Côté séries, après vous avoir régalé avec la troisième saison de Virgin River, la quatrième saison d’Atypical et les nouveaux arrivants Young Royals et Resident Evil : Infinite Darkness, préparez-vous à ce qu’elle vous réserve la semaine prochaine. Les retours de Sky Rojo et de la série documentaire The Movies That Made Us, avec leurs deuxièmes saisons, les nouveautés telles que Les Maîtres de l’univers : Révélation seront ajoutées au catalogue au cours de la semaine prochaine.

Côté films, si vous avez déjà vu la trilogie Fear Street, American Nightmare 4 ou encore Major Grom Le Docteur de Peste, ne vous inquiétez pas, une fois de plus, Netflix est prêt à vous offrir le meilleur contenu cinématographique. La plateforme de streaming est toujours déterminée à vous faire passer un été effrayant, et elle présente dans les prochains jours le drame d’horreur Blood Red Sky.

Si vous aimez les drames romantiques, Break est le film qu’il vous faut, et si vous aimez l’animation, le géant du streaming ajoute à son catalogue Chasseurs de Trolls : Le Réveil des Titans et l’anime Nos mots comme des bulles ainsi que Une seconde chance : Rivales.

Nouveautés séries Netflix semaine du 19 au 25 juillet

Sky Rojo saison 2 vendredi

Sky Rojo 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La deuxième saison tant attendue du drame espagnol Sky rojo arrive sur Netflix. Quatre mois plus tard seulement, Coral (Verónica Sánchez), Gina (Yany Prado) et Wendy (Lali Espósito) reviennent sur la plate-forme, prêtes à échapper à leur passé. Après avoir éliminé l’un de leurs plus grands ennemis, ils se lancent dans un voyage pour commencer une nouvelle vie à partir de zéro. Mais les choses ne sont pas si simples, et ce sont maintenant les frères de leur ancien proxénète qui veulent les traquer. Malgré l’impossibilité de se rendre à la police pour le dénoncer, les trois amis déploient toutes leurs forces pour parvenir à leurs fins.

Les Maîtres de l’univers : Révélation vendredi

Les Maîtres de l'univers : Révélation | Teaser officiel VF | Netflix France

Les Maîtres de l’Univers : Révélation est une autre série qui sort sur Netflix cette semaine. La fiction animée créée par Kevin Smith, conçue comme une suite de He-Man et les Maîtres de l’Univers, arrive plus de trois décennies après la fin de l’original. Cette fois, He-Man devra affronter trois de ses pires ennemis (Skeletor, Beast-Man et Evil-Lyn) afin de remporter l’épée de pouvoir tant convoitée.

The Movies That Made Us saison 2 vendredi

The Movies That Made Us revient sur la plateforme avec sa deuxième saison. Dans cette nouvelle série d’épisodes, certains des détails et curiosités entourant le tournage et la réception par le public de titres aussi mémorables que Jurassic Park, Pretty Woman, Forrest Gump et Retour vers le futur sont relatés.

Comme une étincelle vendredi

Il se pourrait que l’amour soit au programme d’une autre des fictions diffusées en avant-première sur Netflix la semaine prochaine. Cette comédie romantique raconte l’histoire de six couples et se concentre sur la façon dont chacun d’entre eux gère l’amour lorsqu’il apparaît par surprise dans leur vie.

Sexy Beasts saison 1 mercredi

Sexy Beasts | Bande-annonce officielle | Netflix France

Séduction Haute Tension Brésil mercredi

Nouveautés films Netflix semaine du 19 au 25 juillet

Kingdom : Ashin of the North épisode spécial vendredi

Kingdom: Ashin of the North | Bande-annonce principale VF | Netflix France

Une tragédie, une trahison et une découverte mystérieuse poussent une femme à se venger de la destruction de sa tribu et de sa propre famille dans cet épisode de Kingdom : Ashin of the North.

Chasseurs de Trolls : Le Réveil des Titans mercredi

Chasseurs de Trolls : Le réveil des Titans | Guillermo del Toro | Bande-annonce VF | Netflix

Pour les petits de la maison, cette semaine, Chasseurs de Trolls : Le Réveil des Titans, le film mettant en scène les personnages de la série Chasseur de Trolls, produite par Guillermo del Toro, arrive sur Netflix. Cette fois, leur mission est d’affronter l’Ordre Arcane, une organisation qui a l’intention d’invoquer un groupe de titans ancestraux pour mettre fin à l’humanité.

Nos mots comme des bulles jeudi

Nos mots comme des bulles, c’est le titre de l’anime que Netflix sort la semaine prochaine. Le film raconte l’histoire d’un jeune homme, qui utilise la poésie pour communiquer, et d’une jeune fille, dont la timidité l’empêche de montrer ses sentiments. Le destin les réunit le temps d’une journée d’été et, peu à peu, ils découvrent qu’ils sont capables de communiquer d’une manière très particulière.

Blood Red Sky vendredi

Blood Red Sky | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Le géant du streaming proposera également le drame d’horreur Blood Red Sky. Le film suit une femme atteinte d’une étrange maladie, qui voit son pire cauchemar se réaliser lors d’un voyage en avion avec son fils. Pendant le vol, elle n’hésite pas à affronter un groupe de terroristes, mais pour ce faire, elle devra révéler le secret qu’elle a toujours voulu garder caché.

Jackpotes vendredi

Fondeados | Tráiler Oficial | Netflix

La comédie mexicaine Jackpotes est un autre nouveau film qui arrive sur la plateforme cette semaine. Le film nous présente deux amis qui, lors d’une soirée, créent une campagne de crowdfunding afin de récolter des fonds pour développer une application qui révolutionnera l’industrie technologique. Le problème survient le lendemain matin, lorsque, bien qu’ayant réuni les fonds nécessaires, ils ne se souviennent de rien de leur ambitieux projet.

Une seconde chance : Rivales vendredi

African America vendredi