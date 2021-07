Découvrez les vertus incroyables de l’huile d’avocat sur la peau et les cheveux

Qu’est-ce que l’huile d’avocat exactement ? L’huile d’avocat est une huile végétale obtenue à partir de la pulpe d’un avocat. Comme le fruit contient d’énormes propriétés régénératrices de la peau et des cheveux, sa consommation et sa demande ont considérablement augmenté ces dernières années.

Concernant ses propriétés nutritionnelles, près de 70% de l’avocat ou de l’huile d’avocat est de l’acide oléique, un acide gras oméga 9 monoinsaturé qui se caractérise par être responsable de l’hypotension, c’est-à-dire de la réduction de la tension artérielle et du mauvais cholestérol.

L’avocat à lui seul contient des vitamines très importantes pour l’organisme, comme la vitamine A, qui améliore la vision, la vitamine E, qui prévient le vieillissement prématuré, et d’autres vitamines du complexe B. L’huile d’avocat contiendra tous ces bienfaits et même plus, puisqu’elle se retrouvera dans doses très concentrées (notamment en graisses essentielles comme les Oméga 3 et Oméga 6).

Bienfaits de l’huile d’avocat sur le visage

L’un des plus grands avantages de l’huile d’avocat sur la peau est que augmente la production de collagène. Rappelez-vous que le collagène est le composant principal des tissus conjonctifs et celui qui est responsable de donner de l’élasticité à la peau.

Prévient les rides prématurées

Par conséquent, l’un des principaux avantages de l’huile d’avocat est qu’elle améliore l’élasticité de la peau et prévient l’apparition précoce des rides. De plus, grâce à sa teneur élevée en vitamine E, il est considéré comme un hydratant puissant pour les peaux sèches ou celles qui ont tendance au dessèchement et aux irritations.

Autour des yeux

En plus de prévenir les rides, l’huile d’avocat, si elle est bien utilisée, est idéale pour réduire la couleur ou l’intensité des cernes (contour des yeux). Il vous suffit de préparer un masque à base d’huile d’avocat et d’huile d’amande et de l’appliquer sous les cernes de 15 à 20 minutes. Après ce temps, retirez-le avec de l’eau tiède et c’est tout. Les résultats sont uniques !

Soulage les irritations de la peau exposée au soleil

Ce produit 100% naturel protège et répare la peau lorsqu’elle a été trop longtemps exposée au soleil. Et, en hiver, si vous la mélangez avec d’autres huiles, par exemple l’huile essentielle de jojoba, elle aidera à apaiser les irritations causées par le froid.

Bienfaits de l’huile d’avocat sur les cheveux

L’huile végétale d’avocat a également de grands avantages pour les cheveux, tels que la capacité de hydrater et rajeunir les crinières battues ou gravement endommagées pour les colorations, décolorations et traitements avec des produits comme la kératine.

A noter que cette huile est particulièrement recommandée pour les cheveux bouclés ayant tendance à frisottis car il aide à réduire ces frisottis redoutés.

Comment appliquer l’huile d’avocat sur vos cheveux ?

C’est très simple, il peut être appliqué directement sur les cheveux secs au milieu et aux pointes et laisser reposer pendant au moins 30 minutes. Passé ce délai, lavez vos cheveux régulièrement et le tour est joué.

Non recommandé appliquez l’huile d’avocat sur les cheveux fins et gras car elle peut les alourdir.

Bienfaits de l’huile d’avocat sur le corps

Il est couramment utilisé comme produit diététique (il est utilisé pour assaisonner les salades et pour rendre les aliments frits plus sains). Si vous avez la peau sèche, l’huile d’avocat aidera à guérir cette sécheresse, à apaiser les irritations et à l’hydrater en profondeur.

Réduit les vergetures

Étant riche en huiles grasses polyinsaturées, l’un de ses plus grands avantages pour la peau est qu’elle traite et réduit l’apparence des vergetures et les élimine (si ce sont des vergetures naissantes). Pour ce faire, il suffit de l’appliquer sous la douche sur une peau humide et chaude.

Réduit la cellulite

L’huile végétale d’avocat contient des acides aminés importants et des vitamines (telles que A et E) qui stimulent l’activité cellulaire et réduisent la formation de nodules graisseux et la flaccidité. Un bon massage à l’huile d’avocat vous aidera à améliorer l’apparence de vos jambes et à réduire la cellulite ou la peau d’orange.

Huile végétale d’avocat 100% pure.

Améliorer les talons fendillés

Si vous combinez l’huile d’avocat avec du gros sel, vous pourrez faire un traitement peeling naturel pour nourrir et réparer la peau endommagée du talon.

Où acheter ou comment faire de l’huile d’avocat ?

Vous pouvez trouver de l’huile végétale d’avocat dans n’importe quel herboriste, supermarché ou en ligne. Son prix est variable. Cela dépendra beaucoup si vous souhaitez l’utiliser comme produit de vinaigrette ou si vous souhaitez l’appliquer sur vos cheveux, votre visage ou votre corps. Quelle que soit la raison, ce sera toujours bon. Misez sur la beauté et les soins de la peau avec des produits naturels et très éco-responsables !

Huile d’avocat extra vierge.