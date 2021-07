Séduction Haute Tension Brésil : découvrez le casting de l’émission Netflix

Séduction Haute Tension s’exporte, puisque Netflix emmène la série de téléréalité à succès au Brésil. Les fans pourront découvrir l’émission avec une nouvelle série de célibataires sexy qui nouent des liens dans un pays différent pour avoir une chance de gagner un grand prix.

Les téléspectateurs retrouveront le même format que celui des saisons 1 et 2 de Séduction Haute Tension : cinq hommes et cinq femmes seront projetés dans le paradis absolu avec la possibilité de gagner un grand prix. Pour réussir à décrocher le prix en espèces, ces individus non engagés doivent se réunir pour construire des relations significatives. Les règles sont simples : n’avoir aucune sorte d’intimité physique tout en vivant dans un paradis romantique. Si ces concurrents s’embrassent, se caressent ou ont toute autre forme d’interaction physique, le montant total du prix en argent est réduit. Chaque action influence la quantité d’argent soustraite.

Pour cette nouvelle édition brésilienne, Séduction Haute Tension se rendra à São Paulo, au Brésil, et sera produite par Fremantle. En portugais, le titre de l’émission est Brincando Com Fogo, ce qui se traduirait par quelque chose comme “jouer avec le feu”. Netflix a officiellement publié la date de sa première, qui est prévue pour le 21 juillet. En ce qui concerne le format de la série, peu de choses vont changer. L’idée d’envoyer des célibataires phobiques de l’engagement dans un cadre paradisiaque sera toujours de mise, et les candidats viendront du monde entier. Et, bien sûr, Lana sera toujours là pour regarder, commentée par la comédienne Bruna Louise. Cependant, il est possible que l’émission Séduction Haute Tension Brésil inclue une plus grande diversité d’orientations sexuelles parmi le groupe. En raison de la pandémie de COVID-19, la production a été mise en attente et son sort n’était pas clair à un moment donné. Cependant, avec la réouverture progressive du monde, Séduction Haute Tension Brésil est de retour en force.

Le casting de Séduction Haute Tension Brésil est aussi magnifique que celui des célibataires qui ont participé aux saisons américaines de Séduction Haute Tension. Tous les candidats du casting ont entre 21 et 29 ans. De plus, leurs carrières sont très éclectiques et comprennent des entrepreneurs, un DJ, un acteur, un athlète et quelques mannequins. De plus, tout comme dans Séduction Haute Tension saison 2, il y a un autre avocat parmi les membres du casting. Il y a aussi un ancien militaire (bien qu’il soit maintenant un artiste) qui, techniquement, ne devrait avoir aucun problème à suivre les règles. Voici le détail du casting de Séduction Haute Tension Brésil :

Marina Streit – avocate de 24 ans originaire de Rio Grande do Sul

Gabriela Martins – mannequin de 27 ans originaire de Rio De Janeiro

Leandro David – athlète nageur de 23 ans originaire de Brasilia

Thuany Raquel – Femme d’affaires de 26 ans, originaire de Pernambuc.

Caio Giovani – acteur, chanteur et danseur de 29 ans originaire de Rio de Janeiro

Ronaldo Moura, 29 ans, consultant en marketing, originaire de Sao Paulo.

Brenda Paixao, maquilleuse de 24 ans, originaire du Rio Grande do Sul.

Davi Knelp – DJ de 21 ans originaire de Sao Paulo

Matheus Sampaio – entrepreneur de 25 ans, originaire de Rio De Janeiro

Igor Paes – Entrepreneur de 27 ans, originaire de Bahia

Kethellen Avelina – secrétaire de direction de 22 ans, originaire d’Amazonas

Rita Tiecher – DJ de 25 ans, originaire de Rio De Janeiro

Pour le commun des mortels, le format de l’émission Séduction Haute Tension peut sembler être un exploit facile. Pour ces candidats, cependant, rester à l’écart les uns des autres est l’une des choses les plus difficiles qu’ils auront à faire. Ces individus triés sur le volet ont l’habitude de vivre un style de vie sans engagement, sans attaches, et de l’utiliser comme un moyen de s’en sortir. Mais sur cette île, ils vont devoir renoncer à leur côté physique et entrer en contact avec leurs émotions. Lana surveillera chacun de leurs mouvements !