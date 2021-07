Tout ce que vous devez savoir sur le déodorant à la pierre d’alun

Les cosmétiques naturels sont sur toutes les lèvres. Et c’est que de plus en plus de femmes décident de franchir le pas en commençant à utiliser un type de produit sans éléments chimiques. L’un des produits autour duquel, souvent, différents débats surgissent sur sa possible toxicité est le déodorant.

« le déodorant idéal doit être capable de contrôler la transpiration sans bloquer totalement la transpiration naturelle. « Cependant, tous ne répondent pas à cette recommandation.

Une alternative à ces produits, environnements auxquels, parfois, nous ne connaissons pas leurs composants et leur origine, est le déodorant solide à base de pierre d’alun. Avez-vous déjà entendu parler d’elle ?



La pierre d’alun est un minéral composé principalement d’aluminium et de potassium. Il est origine naturelle et il ne contient pas d’alcool ni aucun composé chimique. Cela a fait de la pierre d’alun l’une des principales alternatives aux déodorants traditionnels.

Bien entendu, il faut garder à l’esprit que le déodorant à la pierre d’alun est moins efficace qu’un déodorant classique. Réduit le transpiration 30% et, bien que n’élimine pas les odeurs dans l’ensemble, il aide à le contrôler et à prévenir son apparition.

Pierre d’alun naturelle et synthétique

Au sein des pierres d’alun on distingue, d’une part, la pierre d’alun Naturel et, de l’autre, la pierre d’alun synthétique.

La pierre d’alun naturelle, dite « alun de potassium »vient de la nature et ne contient pas de composants chimiques. La pierre d’alun synthétique, appelée »alun d’ammonium »C’est le résultat de la synthèse de sels d’ammonium. Il est recommandé par les spécialistes d’utiliser la pierre d’alun naturelle, bien que, pour le moment, il n’ait pas été démontré que la pierre synthétique soit nocive pour la peau.

Bien que la pierre d’alun n’ait pas d’odeur, la vérité est que, selon la marque que vous achetez, vous pouvez ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour obtenir l’arôme que vous aimez le plus.

Comment utiliser le déodorant à la pierre d’alun

Si nous utilisons un déodorant à la pierre d’alun, la première chose à faire est de l’humidifier un peu. De cette façon, l’alun se dissout et libère des ions aluminium.

Nous appliquons le déodorant sur une peau propre et sèche. Cela fonctionne en créant un film transparent, de sorte que éviter les mauvaises odeurs et des bactéries à se former.

Lorsque vous avez fini de l’utiliser, veuillez le sécher et le ranger propre.

Propriétés du déodorant à la pierre d’alun

Contrôler le transpiration sans bloquer la transpiration naturelle.

Guérison.

Hypoallergénique.

Antibactérien

Astringent.

Dans tous les cas, il est conseillé de consulter un dermatologue, nul mieux que lui pour indiquer quel type de produit est le mieux pour votre peau.

Autres utilisations de la pierre d’alun

En plus d’être un déodorant, la pierre d’alun est également utilisée à différentes fins. En voici quelques uns.

Guérir les blessures et les irritations



Du à leur propriétés curatives, La pierre d’alun est utilisée comme apaisant après rasage et comme remède pour soigner les plaies et les irritations. En plus d’aider à la guérison, il aide également à réduire l’inflammation.

Piqûres d’insectes et acné

En plus de guérir les plaies et les irritations, la pierre d’alun est également utilisée pour traiter les piqûres d’insectes et l’acné. Utilisée en crème, elle calme les démangeaisons et réduit l’inflammation.

Traiter les aphtes et les petites plaies

Comme elle possède des propriétés antibactériennes, la pierre d’alun a commencé à être utilisée pour traiter les plaies et les petites plaies de la bouche.

Nettoyer les vêtements et réduire les odeurs des chaussures

Mais les utilisations de la pierre d’éclairage ne se limitent pas au domaine de la beauté et de la santé, également à la maison. Il peut être utilisé pour nettoyer les vêtements et réduire les odeurs de chaussures.