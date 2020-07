Netflix : le reboot d’Unsolved Mysteries, une piste à suivre pour résoudre des affaires criminelles ?

Le reboot d’ « Unsolved Mysteries » sur Netflix a conduit à quelques pistes crédibles concernant des crimes non résolus.

Le FBI a récemment rouvert son enquête sur le meurtre mystique d’Alonzo Brooks en 2004, en raison d’informations provenant du public.



Les « Mystères non résolus » ont permis à la police de résoudre 260 affaires au fil des décennies, et l’entreprise connaît le charme et le charisme de la nostalgie, ce qui est l’une des plus belles choses de Netflix. Bien sûr, le contenu authentique et frais est apprécié de tous, mais il est magnifique de voir les épisodes d’une série dont on est tombé amoureux.

Des techniques plausibles



Netflix a fait renaître toute une série de show télévisées, comme par exemple le Mystery Science Theater Arrested Development et les sept à la maison. Les reboot ne sont pas aussi bons que les originaux, mais il est agréable de s’asseoir et de se détendre avec quelque chose de reconnaissable au lieu de quelque chose de nouveau.

Plus récemment, Netflix s’est attaqué de nouveau à Unsolved Mysteries, le documentaire sur les énigmes utilisant l’une des thèmes iconiques et effrayants de la télé et qui a fait ses débuts sur NBC dans les années 1980.

Thinking about how this man murdered his wife, 4 children and 2 dogs and all planned perfectly to disappeared without a trace #UnsolvedMysteries pic.twitter.com/knJtxfKej8 — A. (@amydaysquared) July 10, 2020

Même si Unsolved Mysteries a été diffusé d’une chaine à une autre au cours des dernières décennies, l’essence même de cette série n’a jamais changé : elle met en lumière des expériences paranormales bizarres et des crimes non résolus, allant des enlèvements et des vols à main armée aux meurtres

.

Des hypothèses qui tiennent la route

Unsolved mysteries a refait surface sur Netflix le 1er juillet, et nous voyons déjà des rapports indiquant que la série a suscité plusieurs idées crédibles auprès de la police sur diverses affaires non résolues.



Is this where we pitch ideas for Unsolved Mysteries? pic.twitter.com/jZINHB57Rf — Netflix (@netflix) July 13, 2020

En parlant à USA Today, le producteur exécutif Terry Dunn Meurer a déclenché une avalanche d’allusions qui ont commencé à affluer quelques heures après le lancement de la série :

« Considérant la première de Netflix, nous avons obtenu des indices », a déclaré Meurer à USA TODAY . « Si elles semblent plausibles, nous les transmettons au gouvernement compétent. »



Un des épisodes de ce reboot est centré sur le décès d’Alonzo Brooks. Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, Brooks a disparu en avril 2004 après avoir assisté à une fête. Son corps a ensuite été retrouvé le long d’un ruisseau. Plusieurs conditions et les détails entourant la disparition et la mort de Brooks sont étranges, pour ne pas dire énigmatiques.

Aujourd’hui, Unsolved Mysteries fait la lumière sur cette affaire et les indices ont commencé à arriver. Le FBI a rouvert son enquête.

Avec les indices, M. Meurer considère que l’affaire Brooks pourrait l’être. Au total, Unsolved Mysteries a, au fil des ans, aidé à résoudre 260 affaires.