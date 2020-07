FC Bayern Munich : Leroy Sane commence son entrainement

in

Leroy Sane a commencé à s’entraîner avec le Bayern Munich plus tôt que prévu. Lundi déjà, le joueur offensif de 24 ans s’est présenté aux champions du record d’Allemagne.

Avec Niklas Süle, lui aussi blessé depuis longtemps, et Holger Broich, le responsable du fitness, Sane a complété une unité à la Säbener Straße. Le Bild-Zeitung a publié des photos correspondantes.

Le transfert le plus attendu du Bayern

En fait, le million transféré de Manchester City devrait s’entraîner avec sa nouvelle équipe pas avant la semaine prochaine. D’ici là, les Bavarois profitent encore de leur courte pause après une deuxième moitié de saison difficile.

Sane avait souffert d’une déchirure du ligament croisé en août dernier et a récemment célébré son retour avec City. Sane, qui a signé un contrat de cinq ans avec l’équipe de Munich et qui coûtera jusqu’à 60 millions d’euros d’honoraires, n’est pas encore éligible pour jouer en Ligue des champions.

FC Bayern : Süle « a beaucoup de rattrapage à faire

Süle, en revanche, travaille de toutes ses forces à cette date. « Niklas n’est pas libre. Il voulait se former, je pense que c’est bien. Il a beaucoup de rattrapage à faire », a déclaré l’entraîneur Hansi Flick. Les dix jours passés sous la direction de Simon Martinello, entraîneur de fitness et de rééducation, « lui sont bénéfiques pour le début de la phase de préparation de la Ligue des champions. Le voilà, je pense, un peu plus loin ».

Le défenseur central Süle a également souffert d’une déchirure du ligament croisé en octobre et a été de retour dans l’équipe du Bayern pour la première fois lors de la finale de la coupe contre le Bayer Leverkusen (4-2) le 4 juillet.