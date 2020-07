Thor Love And Thunder: De nouvelles infos sur le film

Après le succès de Thor : Ragnarok, l’écrivain et réalisateur Taika Waititi vient avec un autre film Thor : l’amour et le tonnerre. Ce film est le cinquième de la « phase quatre » et le 25ème film de la série Marvel Cinematic Universe (MCU).



Le producteur du film est Marvel Studios et le film est distribué par Paramount Pictures. Kenneth Branagh est le réalisateur du film, et il s’est très bien débrouillé grâce à ses compétences de réalisateur.



Chris Hemsworth's Thor won't be part of the #MCU forever, — who will be the one to replace him in Phase 4, Jane Foster/Mighty Thor or Beta Ray Bill? https://t.co/zfj6EdQJPB pic.twitter.com/K5aznmLoi2 — Screen Rant (@screenrant) July 12, 2020

En 1991, Sam Raimi a créé le concept d’un film, mais le projet a ensuite été rejeté très rapidement. Le budget total du film était d’environ 150 millions de dollars et a rapporté 449 millions de dollars dans le monde entier. Le film est devenu le dixième film le plus vendu en 2011. Le film a également été nominé dans de nombreux prix comme le Favourite Action Movie, Visual Effects Society Awards en 23012. Les acteurs du film ont également été récompensés pour leurs rôles dans le film.

L’intrigue du spectacle

Thor : Love & Thunder date de sortie

En avril 2019, la nouvelle s’est répandue concernant la suite de Thor : Ragnarok. En juillet 2019, la nouvelle confirme que la suite est en développement aux studios Marvel et Taika Waititi écrit le scénario ; il devient le réalisateur du film.

En juillet 2019, le président de Marvel Kevin Feige révèle le titre du film comme étant Thor : love and thunder au San Diego comic-con 2019. Dans un premier temps, la date est annoncée pour novembre 2021. Plus tard, elle est reportée au 19 février 2022. Le 24 avril 2020, une autre date est prévue pour la sortie.Le film sortira maintenant une semaine plus tôt, soit le 11 février 2022.

Première apparition de Mighty Thor ?

Cette fois, dans ce nouveau film, un nouveau Thor sera introduit sous le nom de Mighty Thor. Le personnage de Mighty Thor est tiré de la série Marvel Comic.

Le réalisateur a partagé durant le Comic-con que « L’histoire sera incroyable, pleine d’émotion, d’amour et de présenter pour la première fois une femme dans le costume de Thor, pour nous il n’y a qu’une seule personne qui pourrait jouer ce rôle et c’est Natalie Portman ».

Discover #1 : Mighty Thor



Qui est Mighty Thor, plus connue sous le nom de Jane Foster, qui sera mise en avant dans ‘Thor: Love and Thunder’ ?



Découvrez-le maintenant dans notre nouvelle chronique !https://t.co/IbjTT1l8GH — Marvel Story (@MarvelsStory) July 11, 2020

Dans l’histoire originale, Thor est indigne et ne peut pas manier son marteau Mjolnir, mais dans MCU le marteau est déjà détruit dans Thor : Ragnarok. C’est pourquoi cette fois-ci, la dame Thor assume ses nouveaux pouvoirs.