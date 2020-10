Nest dévoile un thermostat intelligent coloré et plus abordable (mise à jour: en vente maintenant)

Mise à jour, 30 octobre 2020 (15h00 HE): Le nouveau thermostat Nest est maintenant disponible à l’achat, aucune précommande n’est nécessaire. Il vous en coûtera 130 $ et est disponible en quatre couleurs. Prenez le vôtre aujourd’hui sur le lien ci-dessous et restez à l’écoute pour la revue complète de Autorité Android.

Article original, 12 octobre 2020 (10 h HE): Nest n’a pas mis à jour de manière significative sa gamme de thermostats depuis trois ans, mais il est enfin prêt à livrer un nouveau modèle en 2020 – et vous ne serez pas surpris d’apprendre que l’accent est mis sur le prix plutôt que sur la capacité.

Le nouveau thermostat est toujours simple à installer et à utiliser. Vous n’avez pas besoin d’un fil commun pour commencer, et vous pouvez toucher ou appuyer sur le bord pour contrôler le climat de votre maison. Bien entendu, vous pouvez toujours utiliser la commande vocale via les appareils dotés de l’Assistant Google en plus de l’application Nest sur votre téléphone.

Le nouveau thermostat Nest

Au lieu de cela, l’accent est mis sur un design plus élégant et plus coloré avec des couleurs Charcoal, Fog (pensez au vert écume de mer), Sand et Snow encadrant un écran «miroir lisse». L’interface implique de simples glissements et tapotements sur le côté – il n’y a pas de boutons ou de commandes tactiles élaborées ici. Le thermostat mis à jour repose également sur une paire de cellules AA pour la sauvegarde plutôt que sur une batterie intégrée, il peut donc être plus facile de continuer à fonctionner sans l’aide d’un professionnel.

Vous avez toujours accès aux fonctionnalités Nest courantes du thermostat 2020, notamment un outil de recherche d’économies pour améliorer l’efficacité et des alertes en cas de problèmes de chauffage et de climatisation (CVC). Certains services publics d’électricité, comme ComEd et Duke Energy, vous offriront également des rabais et des récompenses.

Comme nous l’avons dit au début, cependant, le prix semble être l’objectif principal du nouveau thermostat Nest. La nouvelle version sera disponible en pré-commande aux États-Unis et au Canada le 12 octobre pour seulement 130 $, nettement en dessous du prix officiel de 169 $ pour le thermostat E. Cela le rend plus immédiatement tentant par rapport à des rivaux comme l’Ecobee 3 Lite, et il pourrait se rentabiliser beaucoup plus tôt si des économies d’énergie importantes sont disponibles pour votre maison.

