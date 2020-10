NVIDIA bat les records de performances sur l’inférence IA

Clinique Roll On Déodorant Antiperspirant Stick

Ce stick maîtrise les odeurs et la transpiration tout au long de la journée. Il ralentit la transpiration et neutralise les mauvaises odeurs. Formule brevetée unique et efficace basée sur des performances record. Ne tache pas et sèche rapidement. Unique, efficace et longue durée. La philosophie Clinique