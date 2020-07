« Ne pense même pas à m’enregistrer »

Tout au long de cette semaine, ‘Save me ‘a continué de nourrir la nouvelle qu’une femme célèbre avec un passé télévisé aurait pratiqué la prostitution. Le problème a fini par éclabousser Olvido Hormigos, un ancien concurrent de « GH VIP », qui l’a pris pour acquis et a appelé la direction du programme pour les avertir de ne pas mettre son nom au premier plan en aucune façon.

Olvido Hormigos évite la caméra «Save me»

Le journaliste Kike Calleja s’est rendu à Los Yébenes, une ville de Tolède où réside Hormigos, le jeudi 16 juillet, pour s’informer de ses propres impressions sur le sujet. Cependant, la visite n’a fait aucune grâce à l’ex-conseiller, qui en rencontrant les caméras à la porte de sa maison a répondu sans détour et très en colère: « Ne m’enregistrez pas, ne pensez même pas à m’enregistrer « , a déclaré Hormigos sans résultat.

Olvido Hormigos, poursuivi par «Sálvame» à Los Yébenes

L’équipe de «Sálvame» a également souligné le changement physique d’Olvido au cours des derniers mois, car il a été loin des projecteurs et à la télévision. « Nous l’avons vue très changée, elle qui a toujours été une femme très coquette et qui prend soin de son image« Calleja a rappelé, surpris de la voir maquillée et habillée » comme une femme normale « , étaient exactement ses mots.

Menace d’une action en justice

Très nerveuse devant la caméra, il n’a fallu que quelques secondes à Hormigos pour entrer dans sa maison. Pour le moment, «Save me» n’a pas encore révélé l’identité du célèbre qui aurait maintenu une double vie. Bien sûr, Olvido Hormigos les a déjà prévenus très sérieusement: si vous liez votre nom à cette histoire, vous engagerez une action en justice, car il a été transféré à la direction du programme.

Le 14 juillet, Kiko Hernández a semé la controverse en mentionnant le nom « Olvido » alors qu’ils parlaient de la fameuse prostituée, bien que le présentateur a justifié en expliquant que tout avait été une erreur. En août 2019, Hormigos a avoué qu’il avait vécu sa propre « proposition indécente » en recevant une offre de « 100 000 euros en échange de relations sexuelles ».