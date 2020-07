Science : des microbiologistes de Caltech tombent sur une bactérie mangeuse de métaux

Les chercheurs en microbiologie du Caltech ont fait une découverte qui met fin à une recherche de 100 ans sur les microbes capables de vivre du manganèse.

Les chercheurs ont découvert une bactérie qui se nourrit de manganèse et utilise ce métal comme source de calories. L’existence de ce type de microbes avait été prédite il y a plus de 100 ans, mais la découverte de Caltech marque la première fois qu’ils sont décrits.

Les scientifiques notent que les bactéries peuvent également utiliser le manganèse pour convertir le dioxyde de carbone en biomasse dans un processus appelé chimiosynthèse. Avant cette découverte, les chercheurs savaient que les bactéries et les champignons pouvaient oxyder le manganèse, mais ils ont seulement spéculé sur l’existence de microbes qui pourraient exploiter ce processus pour stimuler la croissance.

La bactérie a été découverte lors d’expériences sans rapport avec le manganèse, une forme légère de manganèse ressemblant à de la craie. Un chercheur a laissé un bocal en verre souillé par cette substance pour absorber l’eau dans l’évier du bureau avant de partir plusieurs mois pour un travail hors campus. À son retour, le bocal a été recouvert d’un matériau sombre.

