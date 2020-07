Les fans d’Elden Ring épinglent leurs espoirs sur une révélation la semaine prochaine

Sérieusement, qu’est-il arrivé à Elden Ring? Cela fait maintenant plus d’un an que le dernier projet From Software a été révélé et nous n’en avons plus rien vu depuis. Nous ne sommes pas sur le point d’y renoncer pour le moment, cela sortira sûrement à un moment donné dans le futur, mais nous ne pouvons pas nier que la longue, longue attente devient un peu frustrante. Néanmoins, la communauté Elden Ring Reddit épingle maintenant ses espoirs d’une révélation lors d’un certain événement de jeu la semaine prochaine.

Microsoft a son événement numérique Xbox Games Showcase prévu pour le jeudi 23 juillet, et depuis que le jeu a été initialement annoncé l’année dernière lors de la conférence de presse Xbox E3 2019, les fans estiment que c’est leur meilleur coup à ce jour pour avoir un aperçu du projet. L’idée est que les droits de commercialisation sont liés à Microsoft et c’est donc la seule entreprise qui pourrait révéler la prochaine pièce du puzzle. Cela arrivera-t-il réellement, cependant? Qui sait.

La page Reddit en question est tellement affamée d’informations pour le moment que les utilisateurs plaisantent entre eux que Bandai Namco sera un peu un troll et débutera le gameplay Scarlet Nexus au lieu d’Elden Ring. Nous devons admettre que ce serait assez drôle, mais nous voulons voir ce jeu à un moment donné! Nous n’organiserons pas la conférence avec un chat en direct, mais si Elden Ring faisait une apparition, vous pouvez être sûr que nous la couvrirons ici à Push Square. Pendant ce temps, vous pourrez découvrir la vitrine numérique pour vous-même en direct sur Pure Xbox.

Pensez-vous que nous verrons enfin Elden Ring la semaine prochaine? Obtenez vos espoirs dans les commentaires ci-dessous.