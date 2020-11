Nadal atteint les quarts du Masters de Paris, poursuivant un titre insaisissable – Tennis

in

Le favori Rafael Nadal est resté sur la bonne voie pour un premier titre insaisissable au Masters de Paris après avoir battu Jordan Thompson 6-1, 7-6 (3) jeudi pour atteindre les quarts de finale.

Nadal a remporté 86 titres en carrière, dont 35 en Masters, mais a perdu sa seule finale au Bercy Indoor Arena à Paris il y a 13 ans.

Thompson a trouvé sa gamme dans le deuxième set, frappant quelques grands gagnants sur la ligne et forçant un point de set avec Nadal servant à 6-5. Après un deuxième service décent, Nadal l’a sauvé après un long rallye.

«Il a bien joué, alors je lui en attribue le mérite. Il a commencé à très bien changer de direction avec le service, atteignant les bons endroits », a déclaré Nadal. « Ensuite, il est super rapide depuis la ligne de fond, renvoyant des balles très difficiles. »

Mais Thompson a jeté sa raquette au sol de frustration après avoir perdu le point suivant et la volée du revers de Nadal au filet l’a amenée à briser l’égalité.

L’Australien non classé a sauvé une balle de match avec son troisième as du bris d’égalité, mais à l’occasion suivante, Nadal a poussé son adversaire au fond du terrain et le coup droit de Thompson a coulé dans le filet.

Nadal, 20 fois champion du Grand Chelem qui n’est devenu mercredi que le quatrième homme à remporter 1000 victoires en match, affrontera ensuite son compatriote espagnol Pablo Carreno Busta.

« Il s’améliore toujours … cette année en jouant à nouveau les demi-finales à New York (à l’US Open) et les quarts de finale à Roland Garros », a déclaré Nadal. «Il joue très bien.»

Pourtant, Nadal détient une avance de 6-0 dans leurs rencontres, l’ayant déjà battu deux fois cette année.

Alexander Zverev a eu besoin de trois heures pour battre le Français Adrian Mannarino 7-6 (11), 6-7 (7), 6-4.

L’Allemand, quatrième tête de série, a sauvé des points de set dans chacun des deux premiers sets, mais Mannarino a ensuite sauvé une balle de match à 7-6 dans le bris d’égalité et a décroché le deuxième set avec une volée intelligente au filet.

Zverev a cassé dans le neuvième match du décideur, puis a sauvé un point de pause à 30-40 avant de purger le match avec deux as, portant son total à 19.

Il affrontera ensuite le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka, après que le vétéran suisse se soit rallié pour battre le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série, 1-6, 6-4, 6-3.

Zverev a remporté les trois matchs précédents contre le Wawrinka, 12e tête de série, y compris en quart de finale de l’Open d’Australie cette année.

Plus tôt, le n ° 3 Daniil Medvedev a surmonté un blip au premier set où il a concédé 11 points consécutifs avant de se rallier pour battre Alex de Minaur, 16e tête de série 5-7, 6-2, 6-2.

Le Russe au service puissant a conclu avec un 13e as et joue ensuite le n ° 6 Diego Schwartzman, le demi-finaliste de Roland-Garros qui a mis en déroute le qualificatif Alejandro Davidovich Fokina 6-1, 6-1 pour faire un pas de plus vers les finales ATP de fin de saison pour la première fois.

« Diego joue de manière incroyable en ce moment », a déclaré Medvedev. «Ses résultats sont incroyables.»

Schwartzman se qualifierait pour le tournoi du 15 au 22 novembre à Londres s’il bat Medvedev.

Dans d’autres matches du troisième tour, le finaliste de 2014 Milos Raonic s’est avancé après avoir battu le qualificatif américain Marcos Giron 7-6 (1), 6-2.

Le Canadien, 10e favori, avait 15 as et n’a pas fait face à une balle de break.

Il affronte ensuite le Français non classé Ugo Humbert, qui a battu l’ancien champion de l’US Open Marin Cilic 6-3, 6-7 (4), 6-3 pour continuer sa forme.

Humbert a éliminé le demi-finaliste de Roland-Garros Stefanos Tsitsipas au deuxième tour et a remporté son deuxième titre de l’année il y a deux semaines à l’Open d’Europe d’Anvers, en Belgique.

Carreno Busta, qui défie Schwartzman pour une place à l’O2 arena à Londres, a gagné 7-5, 6-2 contre Norbert Gombos, non classé.

