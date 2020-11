Massacre d’Ocoee de 1920: le vote d’un homme noir a provoqué plus de 30 meurtres

Années 1920 | 5 novembre 2020

Incidents de Violence le jour du scrutin ont eu lieu pendant des générations, mais l’un des actes les plus horribles et démoralisants a été le massacre d’Ocoee, où au moins 50 électeurs noirs ont été assassinés le 2 novembre 1920 dans la petite ville du comté d’Orange, en Floride. Commençant par le lynchage de Julius « July » Perry, un homme d’affaires aisé de la région d’Ocoee, le massacre s’est répandu dans tout le comté alors que le KKK pénétrait en Floride pour détruire les maisons et les entreprises appartenant à des Noirs et tuer quiconque pénétrait dans leur pays. façon. Beaucoup de faits de cette histoire ont été perdus dans le temps ou jamais correctement enregistrés en premier lieu, mais ce que nous savons expose l’une des histoires les plus décourageantes de l’histoire américaine moderne.

Nié leurs droits

Un jour avant l’élection de 1920, les membres du Klan flâné dans les rues du sud portant des robes blanches, portant des croix et criant à travers des mégaphones que tout résident noir qui essaierait de voter serait désolé. Ocoee n’était pas différent. Lorsque le jour du scrutin est arrivé, de nombreux électeurs noirs ont constaté que leurs noms étaient mystérieusement manquant des rôles d’inscription électorale, tandis que d’autres ont simplement été contraints de quitter les bureaux de vote.

Courtier de travail Moses Norman était jeinitialement détourné pour ne pas avoir payé son impôt de 1 $, et il n’est pas clair s’il est rentré chez lui pour obtenir un dollar ou s’il est simplement parti et est revenu. À son retour, il était dans une voiture et prêt à voter, mais il a de nouveau été refusé. Selon certaines versions de l’histoire, il avait une arme à feu dans sa voiture, mais d’autres n’en font pas mention.

Embuscade à la maison

Dès la fermeture des urnes, le ténor du jour est passé d’une humeur déjà sombre à une soif de sang qui a détruit la ville alors que les hommes blancs des urnes se sont armés et sont partis à la recherche de Norman chez son ami, July Perry. . Dirigés par Samuel T. Salisbury, formé à West Point, les hommes ont fait irruption dans la maison de Perry, où Salisbury a été accueilli par la fille adolescente de Perry, Coretha, et son fusil de chasse dans le ventre. Il le repoussa juste au moment où elle appuyait sur la détente, et l’explosion à son bras l’a envoyé au sol alors que des coups de feu éclataient. Salisbury, l’ancien chef de la police d’Orlando, a ensuite servi deux mandats en tant que maire d’Ocoee dans les années 1950.

La fusillade a poussé les hommes à l’extérieur et à l’écart de la maison, mais la famille Perry savait qu’ils reviendraient. Perry a été blessé, alors lui et sa femme se sont enfuis dans un champ de canne à sucre pendant que ses fils se cachaient dans une grange et Coretha restait dans la maison pour soigner ses blessures. Le répit fut bref. Alors que les combats éclataient à Ocoee proprement dit, Perry a été retrouvé sur le terrain et traîné à la prison d’Orange County à Orlando. Alors qu’il était assis dans sa cellule, attendant son sort, les quartiers noirs d’Ocoee ont brûlé. La foule blanche n’a jamais rattrapé Norman, peut-être parce que l’on pense qu’il est parti pour New York la nuit du massacre d’Ocoee.

Le lynchage de July Perry

Plus tard cette nuit, une foule blanche a pénétré dans la prison, a maîtrisé les officiers de service et a retiré Perry de la garde à vue. Ils l’ont traîné derrière une voiture jusqu’à l’entrée du Orlando Country Club près du lac Concord, où il a été abattu plusieurs fois et accroché à un poteau de téléphone. Perry a été pendu en pleine vue de la maison du juge John M. Cheney, un homme blanc qui avait conseillé Perry et Norman sur leurs droits de vote. Deux mois plus tôt, le KKK avait envoyé une lettre à Cheney, l’avertissant que ses actions avaient des «conséquences».

La terreur ne s’est pas terminée avec la mort de July Perry. La foule blanche s’est agrandie avec un appel aux vétérans locaux de la Première Guerre mondiale pour entourer l’Ococee pour empêcher quiconque d’entrer ou s’échapper. De la dynamite a été jetée dans les maisons de résidents noirs, des champs ont été incendiés et la communauté noire était pratiquement épuisée de la ville. Plus tard dans le mois, un dîner de fête a été organisé pour les anciens militaires blancs qui ont participé au massacre sous prétexte de rétablir l’ordre dans la ville.

L’héritage du massacre d’Ocoee

Huit mois après le massacre d’Ocoee, les sombres réverbérations du meurtre de Perry ont continué à résonner dans toute la Floride. Lorsque le beau-frère de Perry, George Betsey, a déménagé dans la ville voisine de Parramore, il a été arrêté par la police d’Orlando pour contrebande, mais son véritable crime a été de faire passer le mot sur les événements horribles de la nuit électorale à Ocoee. Betsey a été retrouvé le lendemain enchaîné à un lampadaire, peint de rayures rouges et blanches à partir de la taille et la tête attachée dans un sac. Il a eu de la chance d’être en vie.

Le message a été reçu. De nombreux propriétaires fonciers noirs qui vivaient dans la région du comté d’Orange depuis 1880 ont tout abandonné et sont partis, et dans la décennie suivant le massacre, seuls deux résidents noirs sont restés à Ocoee. Sans personne à Ocoee pour dire la vérité sur ce qui s’est passé le soir des élections en 1920, il a été laissé aux suprémacistes blancs de combler les lacunes. Le massacre a été transformé en émeute dans les livres d’histoire, accusant les résidents noirs de la violence de la soirée, mais Rachel Allen, directrice de l’Institut pour la paix et la justice du Collège de Valence, résume la réalité de la situation:

La perception noire est que c’était un massacre, une violente attaque contre un quartier prospère. Les Blancs d’Orlando et de Winter Garden, dont beaucoup avaient des liens avec le Klan, sont venus avec l’intention de perturber, d’intimider et de terroriser franchement les dirigeants noirs qui avaient gagné le pouvoir et la réputation, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.