Movies Anywhere vous permet désormais de regarder avec des amis éloignés

Movies Anywhere a introduit une fonction de partage de films à distance, Watch Together, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.

Vous n’avez pas besoin d’acheter une copie du film si l’hôte a Screen Pass.

Cette fonctionnalité fonctionne sur les mobiles, les téléviseurs intelligents et le Web.

La pandémie vous empêche probablement de rejoindre des amis pour regarder des films en personne, mais Movies Anywhere pourrait avoir une alternative raisonnable.

Le service de casier de films a introduit une fonction Regarder ensemble qui vous permet, à vous et à neuf autres personnes, de regarder un film acheté en synchronisation sur mobile, sur les téléviseurs intelligents et sur le Web. Il vous suffit d’envoyer des codes de chambre à ceux qui souhaitent se connecter. Bien que vous ne puissiez pas discuter via l’application, vous pouvez envoyer des réactions emoji ou demander à l’hôte de faire une pause, de revenir en arrière ou d’avancer rapidement.

Vous n’aurez pas nécessairement besoin d’une copie du film non plus. Tout hôte faisant partie de la version bêta de Screen Pass peut envoyer jusqu’à trois laissez-passer aux invités pour les empêcher d’acheter le titre ou d’utiliser un code. Vous aurez besoin d’un profil PG-13 ou supérieur pour commencer à regarder, afin que les jeunes enfants ne puissent pas commencer à regarder les soirées par eux-mêmes.

Il n’y a pas beaucoup de restrictions à ce stade au-delà des limitations inhérentes au service réservé aux États-Unis (telles que les absences de 4K et HDR) et de la version bêta de Screen Pass. Vous ne pouvez pas regarder les bonus associés à un film donné, mais tout titre qui fonctionne avec Movies Anywhere est éligible.

Dans une certaine mesure, Watch Together est le produit de la nécessité. Avec de nombreux cinémas toujours fermés en raison du COVID-19, c’est l’un des seuls moyens de regarder légalement des films achetés (y compris ceux qui ont complètement sauté les cinémas) avec des personnes extérieures à votre ménage pendant longtemps. Cela pourrait également aider les studios à stimuler les ventes de films à un moment où les ventes de billets chutent – vous serez peut-être plus susceptible d’acheter un film si vous savez que des amis peuvent partager l’expérience.

C’est toujours un ajout important, même avec ce pragmatisme à l’esprit. Il s’agit d’une opportunité rare de visionner des films partagés sur plusieurs services et plates-formes. Un ami qui a acheté le film via iTunes peut suivre le rythme sur un iPad pendant que vous l’hébergez depuis votre boîtier Android TV. Il s’agit simplement de savoir si suffisamment de personnes de votre public potentiel sont prêtes à payer.