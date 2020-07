Le programme Vostok: le premier programme de vols spatiaux avec équipage soviétique

Le programme Vostok était un projet de programme spatial soviétique qui s’est déroulé de 1960 à 1963 et a franchi de nombreux jalons spectaculaires dans les vols spatiaux, notamment le placement du premier homme dans l’espace, la première femme dans l’espace et le premier vol conjoint de deux orbiteurs différents avec équipage.

Vostok a eu lieu au début de la course à l’espace, une série de démonstrations technologiques compétitives entre les États-Unis et l’Union soviétique, visant à montrer la supériorité des vols spatiaux pendant la guerre froide. L’URSS était largement considérée comme en avance dans les premiers jours de la course à l’espace.

La Russie a une longue et prestigieuse histoire de réflexion sur les vols spatiaux humains, depuis le travail de pionnier de l’ingénieur et mathématicien Konstantin Tsiolkovsky, qui en 1903 a dérivé pour la première fois l’équation de la fusée, qui décrit le mouvement des véhicules spatiaux. Cela a contribué à donner à l’Union soviétique une longueur d’avance à l’aube de l’ère spatiale.

Après le lancement de Spoutnik, le premier satellite artificiel, en 1957, l’URSS a commencé les préparatifs de missions avec équipage, qui comprenaient le développement du vaisseau spatial Vostok qui transporterait des personnes dans l’espace, selon Astronautix.com, un site Web sur l’histoire de l’espace. Ces engins spatiaux ont été placés au sommet de la fusée Vostok, un lanceur de 98 pieds (30 mètres) légèrement plus grand que ceux utilisés dans le programme Mercury de la NASA.

Entre 1960 et 1961, les Soviétiques ont lancé plusieurs capsules de test Vostok contenant des chiens, dont certains ont été tués au cours de leurs missions et dont certains ont survécu et ont atterri en toute sécurité sur Terre, selon Russianspaceweb.com.

Vostok 1 et Yuri Gagarin, le premier homme dans l’espace

L’histoire a été faite le 12 avril 1961 lorsque Yuri Gagarine est devenu le premier humain à voler dans l’espace et en orbite autour de la Terre pendant la mission Vostok 1. Le vol de Gagarine a duré 108 minutes, alors qu’il voyageait une fois autour de notre planète avant de rentrer dans l’atmosphère.

Parce que les ingénieurs n’étaient pas sûrs de la façon dont l’apesanteur affecterait Gagarine, la capsule sphérique Vostok pour une personne avait peu de contrôles à bord, la plupart des actions étant coordonnées par les planificateurs sur le terrain. En cas d’urgence, Gagarine a reçu un code de dérogation lui permettant de prendre le contrôle manuel.

La cabine exiguë du Vostok ne mesurait que 2,5 m de diamètre et était en alliage d’aluminium. Il arborait deux fenêtres: une au-dessus de la tête du cosmonaute dans la trappe d’entrée et une à ses pieds. Au cours de ce premier vol, la capsule contenait 10 jours de provisions en cas de panne des moteurs et Gagarine devait attendre que l’orbite se désintègre naturellement.

Le vaisseau spatial Vostok n’avait pas de réelles capacités de manœuvre et ne pouvait pas atterrir seul. Après sa rentrée, Gagarine s’est éjectée du vaisseau spatial à environ 7 kilomètres et parachutée au sol, atterrissant dans un champ de pommes de terre et surprenant un agriculteur et sa petite-fille, selon Russianspaceweb.com.

Gagarine est devenu un héros national et international, avec des centaines de milliers de personnes qui l’ont acclamé lors d’un défilé de célébration sur la Place Rouge, une place publique à Moscou. L’anniversaire de son vol est commémoré comme la « journée de l’astronautique » en Russie.

Le 12 avril 1961, Yuri Gagarine est devenu le premier humain à voyager dans l’espace, lancé en orbite sur le vaisseau spatial Vostok 3KA-3 (Vostok 1). (Crédit d’image: ESA / alldayru.com)

Vostok 2 et Gherman Titov

Le 6 août 1961, l’URSS a lancé Vostok 2, qui transportait le cosmonaute Gherman Titov, qui est devenu la quatrième personne dans l’espace après que les astronautes américains Alan Shepard et Virgil Grissom aient effectué des vols suborbitaux pour le programme Mercury de la NASA. Titov est devenu la première personne à rester dans l’espace pendant plus d’une journée, en orbite autour de la Terre 17,5 fois en 25 heures, selon le site Web néo-zélandais Daryl’s Space Collection.

Titov avait été le pilote de secours de Gagarine pour Vostok 1, et Vostok 2 était son seul vol spatial. Après son vol, il a été cloué au sol pour des raisons médicales car il a eu le malheureux honneur d’être la première personne à souffrir du mal de l’espace, ayant été si nauséeux qu’il pouvait à peine manger pendant sa mission, selon Russianspaceweb.com.

Vostok 3 et 4

Le puissant lanceur Vostok de l’Union soviétique a placé la capsule du cosmonaute Youri Gagarine assez haut pour une orbite de 108 minutes de la Terre le 12 avril 1961. (Crédit d’image: NASA)

Vostok 3 et 4 était une double mission audacieuse dans laquelle deux engins spatiaux séparés ont été lancés à une journée d’intervalle, les 11 et 12 août 1962. Le cosmonaute Andriyan Nikolayev a roulé sur Vostok 3 et Pavel Popovich a volé à bord de Vostok 4.

Le vaisseau spatial simultané était une réponse à la réussite des États-Unis en orbite autour de l’un de leurs astronautes, John Glenn, plus tôt cette année-là. Les Soviétiques ont décidé de montrer leur supériorité en démontrant des « vols en formation » dans l’espace, selon Russianspaceweb.com.

Vostok 3 a été lancé en premier et était en position lorsque Vostok 4 est arrivé en orbite, les deux vaisseaux spatiaux se trouvant à moins de 5 kilomètres l’un de l’autre après le lancement de Vostok 4. Les deux pilotes ont établi un contact radio entre eux et Popovich a déclaré avoir pu voir le navire de Nikolaïev. Mais sans capacités de manœuvre, les deux se sont rapidement séparés, selon Astronautix.com.

Vostok 4 a eu des problèmes avec son système de survie et la température interne de la capsule a chuté à 50 degrés Fahrenheit (10 degrés Celsius). Le pilote, Popovich, voulait toujours terminer sa mission, mais il avait été dit au contrôle radio au sol et a déclaré qu’il «observait les orages» au cas où il se sentirait malade de l’espace comme Titov.

Popovich, en fait, a vu des orages sur le golfe du Mexique et en a parlé au contrôle de la mission, qu’ils ont ensuite pris à tort pour le signal secret. Il fut descendu tôt, atterrissant à quelques minutes de Vostok 3. Chacun était debout depuis quelques jours.

Les derniers Vostoks: Vostok 5 et 6

Les deux derniers vols Vostok étaient une autre double mission. Vostok 5 a été lancé le 14 juin 1963 et Vostok 6 le 16 juin 1963, et les deux engins spatiaux sont de nouveau passés à moins de 5 km l’un de l’autre et ont établi un contact radio, selon Astronautix.com.

Vostok 5 a transporté le cosmonaute Valery Bykovsky, dont le vol de cinq jours reste le plus long vol spatial en solo en orbite terrestre à ce jour, selon la collection spatiale de Daryl.

Vostok 6 a établi un record encore plus impressionnant, transportant la première femme dans l’espace, Valentina Tereshkova. L’idée d’une femme cosmonaute est venue de Sergei Korolev, l’architecte en chef du programme spatial soviétique.

Mais Korolev n’était pas satisfait de la performance de Terechkova et ne lui permettait pas de prendre le contrôle manuel de l’engin, comme cela avait été prévu. Il a fallu encore 19 ans avant qu’une autre femme, Svetlana Savitskaya, vole dans l’espace et plus de deux décennies avant que la NASA ne lance une astronaute, Sally Ride.

Plusieurs autres vols Vostok étaient en cours de planification, y compris une double mission impliquant deux femmes et des vols en solo beaucoup plus longs, selon Astronautix.com. Mais ils ont tous été remplacés par le programme soviétique Voskhod, qui dirigeait des équipages de plusieurs personnes, et le programme Soyouz, qui reste le nom des missions de vols spatiaux avec équipage de la Russie.

