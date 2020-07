CHAIRE DE POULE? Pourquoi? Les scientifiques révèlent enfin le mystère derrière la chair de poule !!!

Tout le monde connaît la chair de poule, mais avez-vous déjà essayé de réfléchir à la raison derrière cela? Néanmoins, peut-être que la science a une explication sur la raison pour laquelle nous avons la chair de poule. Lire la suite pour savoir en détail.

Qu’est-ce que les scientifiques ont trouvé?

Lors d’un examen approfondi des souris, les chercheurs ont découvert les muscles particuliers. Ils se lient lorsque la chair de poule apparaît et sont associés au système nerveux sympathique. Au moment où de basses températures sont détectées, ces muscles surmontent toute barrière entre les nerfs sympathiques et les follicules pileux.

Pour le moment, cela fait ressortir les cheveux et la chair de poule; sur le long terme, il semble progresser dans le développement des cheveux. Les spécialistes affirment qu’il s’agit d’un lien significatif entre des cellules indifférenciées – que le corps peut utiliser pour fabriquer différents types de cellules – et des améliorations extérieures.

Sur quoi la recherche était-elle basée?

Le groupe de scientifiques a utilisé la microscopie électronique à haut objectif pour reconnaître ce cadre de référence pour le développement des cheveux. Il comprend les trois types de tissus présents dans de nombreux organes: les nerfs (le nerf sympathique), le mésenchyme (tenant les petits muscles) et l’épithélium (les micro-organismes fondateurs du follicule pileux).

L’examen a également indiqué comment le froid prolongé place les nerfs sympathiques dans un état de haut niveau, par rapport à l’initiation ordinaire de bas niveau dans laquelle ils investissent la grande majorité de leur énergie. Plus de synapses sont déchargées, activant la mise en scène plus vive des micro-organismes fondamentaux et, enfin, un développement plus rapide des cheveux.

Que disent les experts?

Sur la tête de cela, le groupe a construit que le muscle était une connexion fondamentale entre les nerfs et les organismes indifférenciés folliculaires. L’association a été perdue, lorsque le muscle a été expulsé. Le développement des muscles est activé par les follicules pileux eux-mêmes, comme indiqué par l’action observée chez la souris, dans tous les cas.

Les spécialistes espèrent accomplir des travaux supplémentaires sur la coopération entre les conditions extérieures et les micro-organismes immatures de la peau. Cela inclut de jeter un œil à toutes les autres réponses potentielles auxquelles nous ne pensons pas.

Hsu dit: «Nous vivons dans un environnement en constante évolution». «Étant donné que la peau est toujours en contact avec le monde extérieur, cela nous donne la possibilité d’étudier les mécanismes que les cellules souches de notre corps utilisent pour intégrer la production tissulaire à l’évolution des demandes. Les organismes doivent prospérer dans ce monde dynamique ».