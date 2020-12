Motorola, pionnier du mode bureau, apporte enfin le mode aux téléphones modernes

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Motorola a révélé qu’il fonctionnait en mode bureau.

Ce mode offre aux utilisateurs une expérience semblable à celle d’un ordinateur lorsqu’ils sont connectés à un moniteur.

Motorola a essayé cette fonctionnalité pour la première fois en 2011.

Samsung et Huawei ont été les premières marques à proposer la nouvelle génération de mode bureau, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience similaire à celle d’un PC lorsque leur téléphone était connecté à un écran externe. Mais Motorola a sans doute été le premier fabricant à se lancer dans la technologie au début des années 2010.

Maintenant, PC Mag (via Développeurs XDA) a repéré une vidéo officielle sur le site Web de Qualcomm, montrant le nouveau mode bureau de Motorola tout en étant connecté à un moniteur externe. Regardez la capture d’écran ci-dessous.

«Faites passer le multitâche au niveau supérieur dans un mode bureau, ce qui vous permet de regarder de plus près des choses comme les vidéos, les illustrations et les documents, sur un écran plus grand», note le narrateur pendant la vidéo. La vidéo montre ensuite le mode, avec une barre des tâches, des fenêtres redimensionnables, une sorte de menu de démarrage et diverses applications.

« 2021 marquera la 10ème génération de Moto G, et rien ne nous rendrait plus fiers que d’apporter des expériences de la série 800 à cette famille », a ajouté Sergio Bunac, chef de la téléphonie mobile de Motorola à la fin de la vidéo.

Plus de lecture: Utilisation de Samsung Dex comme PC pendant une semaine

Il convient de noter que le téléphone vu dans la vidéo comporte deux découpes perforées, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir du Moto G 5G Plus ou du Moto One 5G s’il s’agit d’un appareil Moto récemment sorti. Mais Développeurs XDA rapporte également que le prochain produit phare de Motorola «nio» offre une conception similaire de double caméra selfie, tout en spéculant que ce produit phare pourrait réellement être lancé sous la ligne Moto G.

Nous ne serions pas surpris si un produit phare du Moto G arrive effectivement sur la base du commentaire de Bunac. Mais ses remarques pourraient également signifier que la société n’apporte que des fonctionnalités associées aux puces Snapdragon de la série 800 à la famille Moto G, plutôt qu’un véritable processeur phare. Néanmoins, nous garderons un œil sur un appareil potentiellement renforcé pour marquer le 10e anniversaire de la gamme.

Quoi qu’il en soit, un mode bureau serait un ajout bienvenu au portefeuille de Motorola, ayant d’abord vanté cette fonctionnalité avec le Motorola Atrix 4G et un «lapdock» en 2011. Les smartphones ont gagné une tonne de puissance depuis lors, donc ce sera sans aucun doute une expérience plus douce que ce premier effort.