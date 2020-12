For Honor – La saison 4, année 4 avec Greif commence bientôt

Ubisoft a confirmé la date de début de la saison 4 année 4 dans For Honor, dans laquelle le nouveau héros Griffin est en compétition contre la rébellion. Après le récent Warmonger, Greif sera le deuxième héros ajouté à For Honors quatrième année, portant le nombre total de héros jouables à 28 dans les quatre factions du jeu.

Anciennement connu sous le nom de Holden Cross, Griffin était un grand guerrier de l’Ordre des Bringers of Law qui combattit aux côtés d’Apollyon dans la légion de Blackstone. Après sa mort, il a été rejeté par ses camarades Lawbringers, ce qui l’a incité à rejoindre une guilde de mercenaires et à parcourir le monde, à se faire des amis dans toutes les factions et à apprendre de nouvelles techniques de combat. Equipé du Chevalier Errant Griffin, un bras d’arme robuste nommé Bardiche, il mènera la résistance à la victoire contre l’Ordre des Horkos.

À partir du 10 décembre, les joueurs pourront acheter Greif dans le cadre d’un pack comprenant le nouveau héros, un ornement exclusif, une tenue d’élite, trois boîtes et sept jours de statut de champion. Alternativement, les joueurs peuvent débloquer le héros griffon à partir du 24 décembre pour 15000 pièces d’acier dans le jeu.

Tous les détails sur Greif et le contenu de la quatrième saison de la 4e année seront publiés le 3 décembre à 18h00 sur le Pour l’honneur La chaîne Twitch twitch.tv/forhonorgame publiée dans un livestream de Warrior’s Den. Il y aura des Twitch Drops exclusifs et il y aura une chance de gagner 100000 Steel ou le nouveau héros Griffin.