Le streaming 4K de Wonder Woman 1984 sera disponible sur HBO Max – / Film

HBO Max a manqué plusieurs fonctionnalités clés depuis son lancement plus tôt cette année, mais la principale d’entre elles est la possibilité de présenter des titres en 4K. Heureusement, cela est sur le point de changer – juste à temps pour la sortie la plus en vue de la plate-forme de streaming.

Aujourd’hui, directeur Patty Jenkins a révélé sur Twitter que sa suite de super-héros très attendue Wonder Woman 1984 sera le premier titre sur HBO Max qui sera disponible pour diffuser en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos.

HBO Max sait que tous les yeux sont rivés sur le service après que WarnerMedia ait fait la grande annonce que Wonder Woman 1984 fera ses débuts simultanément dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël. Donc, sous cette attention supplémentaire et avec ce qui est sûr d’être un afflux de nouveaux abonnés, la plate-forme de streaming prend enfin le relais et offre certaines fonctionnalités que les streamers rivaux offrent déjà depuis très, très longtemps.

Ravi d’annoncer que # WW84 sera le premier film sur HBO Max disponible en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision ET Dolby Atmos! Je ne peux pas attendre. IN THEATERS le 25 décembre et diffusé exclusivement aux États-Unis sur @hbomax. VEUILLEZ trouver l’écran le plus grand et de la plus haute qualité possible !! pic.twitter.com/wNREvcTUjB – Patty Jenkins (@PattyJenks) 1 décembre 2020

Dans un communiqué de presse de suivi, HBO Max a souligné que cette «expérience de visionnage premium sera disponible sur les appareils pris en charge, notamment Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Amazon Fire TV Cube et les téléviseurs intelligents 4K Fire TV Edition, Chromecast Ultra, AT&T TV et les appareils Android TV compatibles. » Bien sûr, il n’y a pas encore de mention de Roku, avec lequel la société tente toujours de conclure un accord. Le retard obstiné dans l’élaboration des termes de cette négociation a laissé les clients de Roku au sec, mais les grondements de l’industrie suggèrent qu’un accord sera conclu d’ici là. Wonder Woman 1984 fait ses grands débuts sur le service.

En ce qui concerne les autres contenus 4K sur HBO Max, le communiqué de presse promettait que le streamer «étendrait ces capacités à d’autres films et séries télévisées, ainsi que la prise en charge d’appareils supplémentaires, tout au long de 2021». À peu près temps.

HBO Max est l’un de mes services de streaming préférés (oui, il y en a tellement que je dois avoir des favoris maintenant), mais le manque de 4K n’a été rien de moins qu’un embarras. Croisons les doigts sur le fait que les personnes qui travaillent à l’incorporation de cette technologie peuvent agir rapidement et étendre cette capacité aux titres applicables dans toute sa bibliothèque au début de 2021. Bientôt, cette pandémie va être terminée, et j’ai le sentiment que les chiffres de visionnage sont va passer à travers le tableau (au moins pendant un petit moment), donc ce serait bien de pouvoir diffuser davantage de ce contenu de la meilleure façon possible.

Wonder Woman 1984 arrive le le 25 decembre, 2020.

