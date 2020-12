Mortal Kombat, considéré comme HBO Max, pourrait opter pour une sortie en salle

L’avenir des sorties cinématographiques continue de changer à mesure que les fermetures de cinémas augmentent et que le nombre de billetteries diminue. Le changement s’est essentiellement fait sur deux voies: soit le report des sorties jusqu’en 2021, soit la sortie avec des salles limitées et une sortie hâtive pour la VOD ou les services de streaming. Jusqu’à présent, des films comme Le métier: héritage, Mulan, et Bizarre ne sont que quelques-uns qui ont ajusté les plans de sortie sans report, ce qui a déclenché un changement pour Hollywood.

Comme Wonder Woman 1984 s’approche rapidement de sa sortie en salles limitée et de son mouvement épique pour sortir en masse sur HBO Max, il n’y a aucune raison de croire que cela pourrait changer la donne à l’avenir. Il y avait récemment la rumeur de Godzilla contre Kong être à l’affût des services de streaming (probablement HBO Max sur Netflix), et maintenant, il est supposé parler du prochain Combat mortel film envisageant une sortie en streaming sur HBO Max via Warner Bros.

Initialement rapporté dans un article concernant le changement dans l’industrie du streaming par rapport aux sorties en salles, l’article de Variety déclare: « Le studio a également envisagé de suivre la même voie avec » Mortal Kombat, une adaptation du jeu vidéo populaire, mais attendez-vous à retarder le les débuts théâtraux du film à la place. »

Il semble très probable que 2021 ne verra pas une résurgence massive des chiffres du box-office car la réalité est, de nombreuses industries de l’emploi ont pris des coups importants. Bien que nous ayons pu voir cette version limitée sur toute la ligne Combat mortel, si les chiffres ne s’avèrent pas terriblement massifs pour Wonder Woman, il est difficile d’imaginer que les studios se sentiront à l’aise pour pousser les sorties en salles s’il n’y a tout simplement pas assez de participation. Il semble extrêmement probable que si nous obtenons un Combat mortel film en 2021, ce sera une autre transition hâtive du box-office au streaming.

Du côté positif, Warner Bros.est l’un des premiers à reconnaître cela comme notre norme actuelle, et l’idée d’aller de l’avant avec des films comme Godzilla contre Kong, Wonder Woman 1984, et Combat mortel pourrait être un moyen idéal pour tester les eaux un peu plus en profondeur.

