Le nombre d’heures que les gens ont passé à regarder les films d’Adam Sandler de Netflix est époustouflant

Vous ne pouvez probablement pas imaginer combien d’heures les gens ont regardé les films Netflix du seigneur et sauveur du studio, Adam Sandler. Avec l’acteur livrant d’énormes succès pour la plate-forme, tels que Hubie Halloween et le méga-hit 2019 Mystère de meurtre, il y a certainement un potentiel astronomique et époustouflant de temps que les fans de Sandler ont passé à profiter de sa production. Maintenant, avec ces chiffres confirmés, nous pouvons dire que depuis que les fans de Sandler ont regardé plus de deux milliards d’heures de son contenu sur Netflix. Whoa, mon garçon!