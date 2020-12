FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge voit Manuel Neuer comme le meilleur gardien de tous les temps

Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du FC Bayern, s’est entretenu avec bundesliga.com ravi de Manuel Neuer dans les tons les plus élevés. Pour lui, le gardien du Bayern est le meilleur gardien de tous les temps. Il voit également le duel entre le Borussia Dortmund et le Bayern sur le Clasico espagnol.

« Manuel Neuer a maintenant 34 ans et il va de mieux en mieux », s’enthousiasme Rummenigge, comparant le natif de Gelsenkirchen à un bon vin rouge. « Il anticipe à peu près chaque coup, peu importe d’où il vient, puis le retient. » Neuer a sauvé le Bayern d’un point ou d’un autre en Bundesliga ou en Ligue des champions ces dernières semaines.

Rummenigge va même si loin qu’il n’y avait pas de meilleur gardien avant Neuer. « Il est le meilleur gardien de but du monde et je pense qu’il est le meilleur gardien de tous les temps », a déclaré Rummenigge, expliquant sa thèse: « Il a porté le jeu des gardiens à un nouveau niveau et je suis heureux qu’il soit avec nous. se tient entre les poteaux. «

Cela devrait également dépendre de Neuer ce week-end, lorsque les poursuivants du Bayern auront le RB Leipzig comme invité. Pour le président du conseil d’administration, les gens de la foire sont un atout pour la ligue, aussi parce qu’ils peuvent chatouiller le Bayern. « Vous êtes la troisième force en Allemagne après Dortmund », a déclaré Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge: Classique sur Clasico

« Nous avons maintenant fait match nul trois fois de suite contre eux. Je ne me souviens d’aucune autre équipe qui l’ait fait contre nous. C’est la preuve que ce ne sera pas facile pour nous. »

Le Borussia Dortmund n’y a pas réussi récemment, mais Rummenigge considère toujours le noir et le jaune comme le principal concurrent de la Bundesliga. « Nous avons regardé avec envie l’Espagne pendant des années quand le Real Madrid a joué le Clasico contre Barcelone. Aujourd’hui, Dortmund est aussi un classique contre le Bayern. »

Surtout, le 3-2 du Bayern à Dortmund était une excellente publicité pour la Bundesliga, a déclaré Rummenigge. « En termes de qualité, cela ne peut pas être comparé au Real vs Barca. Je pense que le classique est au-dessus de la variante espagnole pour le moment », a déclaré Rummenigge.

FC Bayern Munich: le programme jusqu’à la pause hivernale