Molly-Mae Hague et Tommy Fury «  excités  » de devenir parents un jour

2020-11-02 07:30:10

Molly-Mae Hague et Tommy Fury sont « excités » par la perspective de devenir parents un jour – mais pas « si tôt ».

Le « cœur de Molly-Mae Hague se remplit » lorsqu’elle pense à Tommy Fury « tenant » leur futur enfant.

La star de télé-réalité de 21 ans – qui a rencontré le boxeur, également âgé de 21 ans, sur « Love Island » l’année dernière – a expliqué en détail si elle et son petit ami fonderont une famille.

Et tandis que le couple aimé est « excité » de devenir un jour parents, la beauté blonde a insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas pressés car elle est encore « si jeune ».

Dans une vidéo YouTube où elle a répondu aux hypothèses de ses fans, Molly-Mae a déclaré: « Nous allons poser une question pour bébé, car ce ne serait pas une vidéo d’hypothèses sans une question de bébé. C’est comme les 30% restants questions que je reçois: «Vous voulez un bébé dans les deux prochaines années».

«J’ai déjà répondu à des questions comme celle-ci mais je ne sais pas comme avec le bébé. J’ai juste l’impression que quand le moment sera venu, nous le saurons. Honnêtement, si c’était à Tommy, nous aurions un bébé aujourd’hui , demain et le lendemain, il veut tellement d’enfants.

« Je veux vraiment, définitivement des enfants bientôt, mais pas bientôt. Je me sens toujours comme un disque battu avec tout le truc des enfants parce que j’en parle toujours.

«Cela ne me dérange pas d’avoir un enfant hors mariage. Nous sommes tellement heureux et nous sommes tellement excités pour le jour que cela arrive parce que nous ne pouvons pas attendre.

« Je sais que Tommy sera le père le plus incroyable. Comme oh mon Dieu, ça me remplit littéralement le cœur quand je pense à Tommy tenant notre enfant. C’est tellement excitant. Mais je suis littéralement si jeune et je n’ai jamais voulu penser d’avoir des bébés avant mes 28 ans.

« Mais quand vous rencontrez la bonne personne, cela semble juste. Mais pas encore, pas encore. »

Mots clés: Molly-Mae Hague, Tommy Fury De retour au flux