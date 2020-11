Le top 10 des streamers parmi nous en ce moment

L’ascension de Among Us au sommet des classements des jeux est phénoménale. Non seulement le jeu est très populaire, mais il a également eu un impact généralisé sur l’ensemble de la communauté des jeux / streaming. Il s’est également avéré un point très important que les jeux ne nécessitent pas de graphismes lourds pour réussir. La communauté a vu quelque chose de similaire à Fall Guys et maintenant, Among Us fait des vagues partout.

Il est surprenant de savoir que le jeu a été lancé en 2018 et n’est devenu célèbre que deux ans plus tard. La communauté de streaming est responsable de faire en sorte que cela se produise. Les streamers sont ceux qui ont trouvé ce jeu et l’ont transformé en l’un des jeux les plus regardés sur différentes plateformes. Un autre avantage supplémentaire de ce jeu est qu’il permet à jusqu’à 10 joueurs de jouer ensemble. Naturellement, 10 streamers de renom jouant ensemble ont aidé leur cause, et ce jeu a fait sensation du jour au lendemain.

Alors que de plus en plus de streamers jouent à ce jeu, il y en a quelques-uns qui se sont déjà imposés comme certains des meilleurs joueurs. Des streamers comme xQc, Pokimane, PewDiePie, etc. ont tous montré leurs compétences lorsqu’il s’agit d’être un bon «imposteur» ou un «équipier». Voici le top 10 des streamers parmi nous qui ont vraiment maîtrisé ce jeu.

La communauté des streamers et les téléspectateurs seraient tous deux d’accord sur ce point. Penguinz0 mentionne également dans ses vidéos de classement Among Us Tier que « Disguised Toast est à Among Us ce que Mike Tyson était à la boxe ». Fait intéressant, il n’exagère même pas ici. Que ce soit en tant qu’imposteur ou membre d’équipage, Toast a maîtrisé l’art de la tromperie et de la déduction. Il mérite définitivement la place de numéro 1.

Épaves de train

Trainwrecks arrive deuxième derrière Toast comme l’un des meilleurs imposteurs du jeu. Sa capacité à se créer un excellent alibi est incroyable, ce qui l’aide à échapper à tout type de suspicion. Il est également capable de changer la discussion dans le hall à son avantage la plupart du temps.

Corps

Corpse est l’un des joueurs qui saura vous convaincre quoi qu’il arrive. Il est terriblement calme dans toutes les situations et sa voix est absolument fascinante. En clubing, il rend définitivement impossible pour les gens de le soupçonner et de s’en tirer facilement

xQc

xQc est un imposteur très perspicace. Il maîtrise l’art de convaincre les gens qu’il n’est pas l’imposteur et rejette facilement le blâme sur les autres. En plus de cela, il a généralement de bons alibis pour se défendre, ce qui est pratique. Il n’est toujours pas aussi doué que Toast et Trainwrecks, mais avec plus de pratique, il y arrivera.

Sykkuno

Sykkuno est probablement le joueur le plus bizarre de tous les temps. Il ne joue pas très au sérieux et est toujours l’un des meilleurs du secteur. C’est aussi un énorme troll dont il trompe facilement beaucoup de ses camarades. De plus, il est difficile pour les personnes avec lesquelles il joue régulièrement de le soupçonner car il ne ment presque jamais, même en tant qu’imposteur. Son style de jeu unique le place sur le non. 5 place.

Jacksepticeye

Jack est l’un des joueurs qui parvient à changer les choses en sa faveur. Il peut gagner la confiance des autres avec sa logique et ses arguments et basculer rapidement la suspicion vers les autres joueurs. L’une de ses stratégies les plus notables est qu’il sera extrêmement patient en tant qu’imposteur et ne sera pas pressé de tuer. Cela l’aide à rester hors de suspicion tout au long du match.

Valkyrae

Valkyrae a toujours de solides arguments pour se défendre ou même accuser quelqu’un d’autre. Non seulement cela fait d’elle une bonne imposteuse, mais cela rend très difficile d’argumenter avec sa logique. Ses faits sont absolument pertinents et elle a clairement un moyen avec ses mots. Elle n’est peut-être pas encore aussi bonne que Toast ou Corpse, mais elle a certainement le potentiel de le faire.

PewDiePie

Le plus grand YouTuber du monde n’est pas le meilleur imposteur. Il n’y a que certaines choses dans lesquelles on peut être bon, mais être imposteur n’en fait pas partie. Bien que, le nombre de fois où il a été un imposteur qui rend difficile l’évaluation de son succès, il a réussi à convaincre son lobby de penser autrement avec sa logique. Néanmoins, il a encore un long chemin à parcourir pour faire partie de la liste des meilleurs joueurs.

Pokimane

Poki serait l’un des « bons gars » quand il s’agit de Among US. Elle n’a pas été la meilleure joueuse mais c’est sa nature douce qui fait qu’il est difficile de la soupçonner et elle finit par s’en tirer avec beaucoup de victoires. Elle a également un côté différent où elle pourrait se lancer dans un déchaînement de speedrun en tuant des gens.

CourageJD

Courage a encore un long chemin à parcourir en tant qu’imposteur par rapport aux autres sur la liste. Sa seule stratégie de se faire passer pour AFK était bonne, mais même cela a été rattrapé assez tôt. Il a définitivement besoin de beaucoup plus de travail avant de pouvoir être parmi les meilleurs streamers en ce moment.

Ce sont quelques-uns des meilleurs streamers qui ont maîtrisé l’art d’être un grand imposteur. YouTuber penguinz a séparé un grand nombre d’entre eux et quelques autres en niveaux. Jetez un œil ci-dessous.

