L’une des premières recrues des Rangers de Steven Gerrard tient des discussions, a des visites médicales avec les leaders de la ligue; transfert imminent – .

in

PresseFocus / MB Media / Getty Images

Quatre mois après avoir quitté les Rangers, Jon Flanagan semble avoir enfin trouvé une nouvelle maison.

Flanagan a été l’une des premières recrues de Steven Gerrard en tant que manager des Rangers, retrouvant son ancien coéquipier de Liverpool à Ibrox.

Et, selon Le héraut, La prochaine étape de Flanagan sera le Royal Charleroi SC, le leader surprise de la Pro League belge.

On prétend que le Liverpudlian a déjà eu des entretiens et subi un examen médical avec le club qui emploie également l’ancien cible des Rangers, Saido Berahino.

Et s’il y avait une Premier League européenne? PARTIE 2 – Expérience Football Manager 2020

mariée

723898

Et s’il y avait une Premier League européenne? PARTIE 2 – Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/10/670516_t_1604067953.jpg

670516

centre

Et le journal ajoute qu’il devrait décrocher un déménagement cette semaine, après des liens avec Fleetwood Town et Amiens SC plus tôt cette année.

Les Rangers ont promu Nathan Patterson et recruté Calvin Bassey pour remplacer Flanagan comme couverture de leurs arrières latéraux de premier choix James Tavernier et Borna Barisic.

Photo par Jeroen Meuwsen / Agence BSR / Getty Images

Bassey, en particulier, a impressionné lorsqu’il a été appelé à l’arrière gauche cette saison.

Fans des Rangers – Gerrard avait-il raison de ne pas prolonger l’accord de Flanagan?

Dans d’autres nouvelles, Brendan Rodgers admet qu’il regarde le « brillant » homme de Leeds « depuis longtemps »

Partager : Tweet