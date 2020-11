Les Maroons Xavier Coates devraient jouer malgré une blessure à l’épaule

Leatt Protection Épaule Leatt - Gauche

Soutien pour épaule ! Convient aux pilotes ayant souffert d’une blessure (par exemple une luxation).Si vous vous êtes blessé à l'épaule mais souhaitez reprendre la course le plus rapidement possible, cette protection vous aidera à vous sentir plus stable et protégé pour piloter en toute confiance.Le support