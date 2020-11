Millie Mackintosh: Lockdown m’a aidé à gérer le «  baby blues  » en privé

2020-11-04 21:00:09

Millie Mackintosh est reconnaissante que la pandémie de coronavirus lui ait permis de se cacher du monde alors qu’elle luttait contre le «baby blues», suite à la naissance de sa fille.

L’ancienne star de « Made In Chelsea » a récemment parlé de sa santé mentale après la naissance de sa fille Sienna – qu’elle a avec son mari Hugo Taylor – en mai de cette année.

Et Millie a maintenant dit qu’elle était heureuse que le Royaume-Uni soit entré en lock-out pendant la majeure partie de cette année, car cela signifiait qu’elle pouvait faire face à sa bataille – qui, selon elle, n’était pas une dépression post-natale – sans avoir à «faire face courageusement».

Elle a déclaré: «Je pense que les restrictions de verrouillage ont joué en ma faveur – parce que je ne voulais vraiment pas avoir à faire preuve de courage lorsque j’ai des visiteurs.

« En tant que nouvelle maman, tout le monde s’attend à ce que vous soyez si radieuse et heureuse – mais comme je l’ai récemment mentionné sur Instagram, pendant environ six semaines, j’ai vraiment lutté avec le baby blues. »

Millie a admis qu’elle se sentait «coupable» d’avoir été triste après la naissance de sa fille et qu’elle s’était retrouvée dans un «véritable cycle» d’émotions.

Elle a ajouté au magazine Grazia: «Je n’arrêtais pas de penser: ‘Me voici: j’ai ce beau bébé, j’ai ce mari incroyable – et nous avons tellement de chance’.

«Je me demandais, ‘pourquoi suis-je triste?’ Et puis, lorsque vous vous sentez coupable de ces sentiments, vous vous retrouvez dans un véritable cycle.

« Hugo a eu du mal à me voir pleurer, car, évidemment, la première chose que vous voulez faire quand quelqu’un que vous aimez est bouleversé est d’essayer de le réparer. »

La beauté a finalement demandé conseil à son obstétricien, qui l’a rassurée que ses sentiments étaient probablement dus aux hormones.

Millie a ensuite remarqué que six semaines après l’accouchement, ses moments de tristesse ont été réduits et elle a commencé à reprendre le contrôle de ses émotions alors que ses hormones recommençaient à se stabiliser.

La star de 31 ans a précédemment décrit ce qu’elle ressentait dans une publication Instagram émouvante, ce qui l’a aidée à se rapprocher d’autres mères vivant des expériences similaires.

Elle écrivait à l’époque: «Parlons des Baby Blues! Comme la plupart des nouvelles mamans quand je suis arrivée à la maison avec Sienna, j’étais totalement submergée par l’amour que je ressentais pour elle, mais je me sentais aussi très confuse par le conflit dans mes émotions.

«Je passerais d’une joie euphorique à une profonde tristesse et larmes au même moment.

«Hugo demandait ce qui n’allait pas et j’étais incapable de lui donner une réponse qui ne faisait que me faire me sentir plus mal car je ne pouvais pas expliquer ces émotions dévorantes.

«Il y avait l’ironie de se sentir tellement chanceux et heureux, entouré de gâteaux, de fleurs, de cartes célébrant notre adorable nouvelle arrivée, mais de se sentir si orageux à l’intérieur, ce qui a dégénéré en anxiété alors que je craignais de développer une dépression post-natale (ce qui ne s’est pas produit) , il a presque commencé à prendre le dessus sur le moment le plus précieux de ma vie. (sic) »

