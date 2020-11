Une seule des scènes de cyborg de Zack Snyder était dans Justice League – / Film

Acteur Ray Fisher, qui a dépeint le personnage de Cyborg dans Ligue de justice, a une relation compliquée avec ce film. La réalisation du film et certaines des retombées post-film étaient apparemment particulièrement difficiles pour lui, et maintenant, dans une nouvelle interview, Fisher dit que seul un seul de ses réalisateurs de scènes Zack Snyder coup a fini par faire partie de la coupe théâtrale du film. Lisez la suite pour savoir laquelle des scènes de Cyborg de Zack Snyder est apparue dans le film.

Dans une nouvelle interview avec Geek House Show (via The Playlist), Fisher explique qu’il est d’accord avec Ligue de justice directeur de la photographie Fabian Wagner que seulement environ 10% de la coupe théâtrale était composée de séquences tournées par Snyder. Et puis les choses sont devenues intéressantes:

«Ce que je peux vous dire de mon personnage, ce que vous avez vu dans la version théâtrale, que chaque scène à l’exception de la scène sur le toit de la police de Gotham City – avec le commissaire Gordon et Batman et le flash et tout ça – chaque scène que je ‘m dans a été reshot. J’ai refait presque tout le film de ma fin… au total, je dirais peut-être que vingt minutes de cela étaient des images de Zack, et certaines d’entre elles ont peut-être été prises, même hors de leur contexte, par rapport à la façon dont elles ont été dépeintes. Donc, le fait que nous ayons une coupe de quatre heures du film, une version de quatre heures de ceci – ça va être énorme.

La version en quatre épisodes de HBO Max Justice League de Zack Snyder finit par être une amélioration par rapport à la coupe théâtrale reste à voir, mais une chose est sûre: tous les signes indiquent qu’il s’agit d’un produit très différent de ce que nous avons tous vu dans les salles il y a trois ans. Bien que les fans purs et durs de Snyder ne seront probablement jamais complètement satisfaits de tout ce qu’ils obtiendront – il y aura toujours une excuse pour expliquer pourquoi la version de Snyder n’est pas le chef-d’œuvre créatif sans vernis et sans entraves qu’ils ont dans la tête – chaque nouvelle histoire comme celle-ci me rend en fait plus intrigué. Est-ce que j’aurais aimé que HBO Max ait dépensé les dizaines de millions de dollars qu’ils ont versés sur ce projet sur plusieurs petits films à la place? Oui, je le fais absolument. Mais compte tenu de la décision de WarnerMedia de canaliser plus d’argent à Snyder pour créer cette nouvelle itération, le moins que l’on puisse espérer est qu’elle sera méconnaissable de la coupe théâtrale, donc on aura l’impression que nous regardons une toute nouvelle histoire avec le même casting.

Justice League de Zack Snyder arrive sur HBO Max dans le 2021.

