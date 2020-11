10 films de science-fiction où les humains sont les méchants

La science-fiction est fondée sur des idées telles que des machines sensibles, des formes de vie extraterrestres ou une combinaison des deux. Le plus souvent, ces entités étranges semblent prendre le rôle de l’ennemi par défaut. Les extraterrestres en visite sont toujours envahissants, et les robots voyous sont toujours déterminés à détruire toute vie organique. Des films comme Independence Day sont un témoignage classique de cette tendance.

Mais de temps en temps, les rôles sont inversés et c’est nous les Terriens qui s’avançons pour jouer le méchant. Que ce soit par simple méfiance à l’égard des choses qui sont différentes, ou même simplement du bon vieux mal, l’humanité est souvent capable de causer beaucoup plus de mal que les effrayants hommes verts et les ordinateurs parlants.

En tant que citoyens d’une ère technologique où la science-fiction et les faits scientifiques peuvent souvent se chevaucher, que disent des films comme ceux-ci sur nos idées préconçues sur la vie parmi les stars?

Les 10 films suivants sont des exemples parfaits de moments où les humains ne sont pas les garçons d’or innocents que la science-fiction les décrit généralement. Dans un genre qui se prête si bien à l’interprétation, beaucoup de ces entrées nécessitent une ouverture d’esprit, alors soyez prévenu.