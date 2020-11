Millie Bobby Brown va jouer et produire le film fantastique «  Damsel  » pour Netflix

Millie Bobby Brown jouera et produira le film fantastique « Damsel » pour Netflix, a annoncé le streamer mercredi.

Juan Carlos Fresnadillo («Intruders», «28 Weeks Later») dirigera. Les détails de l’intrigue sont gardés secrets. L’écrivain « Wrath of the Titans » Dan Mazeau écrit le scénario.

Joe Roth et Jeff Kirschenbaum produisent, tandis que Brown est producteur exécutif pour PCMA Productions aux côtés de Mazeau, Zack Roth et Chris Castaldi.

Brown a récemment joué et produit «Enola Holmes» pour Netflix. Elle sera également vue ensuite dans «Godzilla vs Kong», qui était censé sortir en salles ce mois-ci mais a été retardé en mai prochain en raison de la pandémie de coronavirus. Elle est surtout connue pour son rôle récurrent dans « Stranger Things » de Netflix.

Brown est représenté par WME, Shelter PR et Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller & Gellman.