The Mole taux NSW, Queensland

The FUU Medium blend sel de nicotine - The fuu- Genre : 10 ml

Eliquide Gamme Blend The FuuThe Fuunous propose la gamme Blend, un eliquide orienté primo-vapoteurqui souhaite un choix simple. Le concept est de proposer trois forces de la même saveur : Original, mediumet light. On choisit non plus en fonction du taux de nicotine qui reste toujours à 20 mg/ml danscette