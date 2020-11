L’entraîneur d’Everton stupéfait par un adolescent qui a fait des progrès «  astronomiques  » – .

in

Le développement de Jarrad Branthwaite à Everton a été « astronomique » ces derniers mois, a déclaré l’entraîneur des moins de 23 ans David Unsworth au Liverpool Echo.

En juillet, un défenseur central adolescent signé de Carlisle United a reçu une leçon cruelle quelques secondes à peine après ses débuts en Premier League.

Quelques instants après avoir quitté le banc contre Wolverhampton Wanderers, Branthwaite a concédé un coup franc, puis a laissé Leander Dendoncker libre pour marquer le deuxième dans une victoire 3-0 pour les hôtes.

Mais plutôt que de laisser des débuts aussi désastreux prendre le dessus sur lui, Branthwaite a mis ces erreurs dans son esprit et a immédiatement expliqué pourquoi Everton et d’innombrables autres clubs de Premier League souhaitaient le signer en janvier.

La signature d’un million de livres sterling était une image de confiance et de classe dans les affrontements avec Aston Villa et Sheffield United, gagnant le respect de Carlo Ancelotti et se plaçant immédiatement dans l’image de la première équipe.

À tel point qu’il peut désormais se considérer comme une véritable option en équipe première pour l’avenir.

« Il a fière allure sur le ballon, il défend correctement, il est présent et il ressemblait certainement à un jeune joueur de la première équipe qui démissionnait », a déclaré Unsworth.

«Son développement a été astronomique depuis son arrivée. Il était un peu nerveux au début et il a fallu lui laisser un peu de temps pour s’installer et il a joué quelques matchs.

«Mais ensuite, il a eu une opportunité précoce. Nous disons à ces garçons tout le temps qu’ils doivent être prêts et que lorsque cette opportunité se présente, vous devez la saisir.

Unsworth ajoute que Branthwaite s’entraîne avec la première équipe d’Ancelotti depuis un mois, après s’être remis d’un début de saison interrompu par une blessure.

Et, comme vous pouvez vous y attendre compte tenu de ces comparaisons avec Declan Rice et Michael Carrick, le joueur de 18 ans peut également se substituer efficacement au milieu de terrain si nécessaire.

