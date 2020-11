Christoph Baumgartner ne fait pas partie de l’équipe ÖFB

Parce que le club allemand de Bundesliga 1899 Hoffenheim a mis toute l’équipe en quarantaine mercredi après de nouveaux professionnels infectés, le joueur de l’équipe autrichien Christoph Baumgartner ne s’est pas rendu dans l’équipe de l’ÖFB mercredi. Il reste à voir comment les choses vont se passer avec l’attaquant de 21 ans, qui n’était de toute façon pas prévu pour le test (d’aujourd’hui) au Luxembourg.

« Nous sommes en contact avec le joueur et le club », a confirmé Iris Stöckelmayr, chef de presse de l’ÖFB. La possibilité pour Baumgartner de participer aux matchs à domicile de la Ligue des Nations contre l’Irlande du Nord (dimanche) et la Norvège (mercredi) dépend notamment des exigences officielles.

Baumgartner, qui devrait être épargné face au Luxembourg, n’est pas le seul Autrichien à être touché par le « lock-out d’Hoffenheim ». Avec Stefan Posch et Florian Grillitsch, deux autres kickers de l’équipe ÖFB sont sous contrat avec 1899. Le premier est quand même blessé, Grillitsch avait annulé le patron de l’équipe autrichienne Franco Foda pour « raisons personnelles ».

Hoffenheim a annoncé mercredi que le test régulier de mardi soir avait apporté de nouveaux résultats positifs. Sebastian Rudy, Ishak Belfodil et un membre de l’équipe d’entraîneurs ont reçu leurs résultats positifs mercredi. Un autre test a montré un résultat peu concluant et a dû être répété, a-t-on dit de Sinsheim.

Hoffenheim a dû signaler deux nouveaux cas mardi

Hoffenheim a dû signaler deux nouveaux cas corona mardi. Robert Skov (Danemark) et l’ex-Salzbourg Munas Dabbur (Israël) avaient été testés positifs sur leurs équipes nationales et sont également en quarantaine, tout comme Jacob Bruun Larsen et un membre de l’équipe de soutien, qui a dû être isolé avant le week-end dernier. Selon les dernières nouvelles, le gardien Oliver Baumann a dû quitter les quartiers de l’équipe nationale allemande mercredi.

« Nous ne pouvons pas expliquer l’accumulation », a déclaré le directeur du football professionnel de Hoffenheim, Alexander Rosen. «Nous adhérons méticuleusement et consciencieusement au concept d’hygiène depuis des mois. Nous avons donc traversé la pandémie pendant des mois sans un seul cas positif, ce qui est maintenant difficile pour nous.