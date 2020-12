Mikel Arteta affirme qu’Arsenal souffre d’un problème d’entraînement «  très difficile  » – .

in

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à Football.Londres qu’améliorer la créativité du club avait été difficile avec autant de matchs à jouer.

Les Gunners ont de nouveau perdu dimanche soir, battus 2-1 à domicile par Wolverhampton Wanderers lors d’une autre démonstration à domicile lamentable.

Gabriel Magalhaes a annulé le premier match de Pedro Neto, mais Daniel Podence a scellé une énorme victoire pour les visiteurs tout en condamnant Arsenal à une troisième défaite consécutive à domicile.

Le but de Gabriel n’était que le deuxième d’Arsenal lors de leurs six derniers matchs de Premier League, et Arteta a du mal à trouver une réponse à ses problèmes d’attaque.

Qu’il s’agisse d’un 3-4-3 ou d’un 4-3-3, Arsenal ne semble tout simplement pas pouvoir débloquer les défenses pour le moment, et Pierre-Emerick Aubameyang semble inefficace.

La décision de laisser Mesut Ozil hors de l’équipe semble mauvaise maintenant, Arsenal manquant cruellement de toute sorte de ruse ou de créativité – et Arteta a maintenant détaillé un problème.

Arteta a suggéré qu’Arsenal manque de temps pour créer des opportunités sur le terrain d’entraînement, car ils jouent tous les quelques jours, jonglant entre la Premier League et les engagements de la Ligue Europa.

L’Espagnol a qualifié la situation de « très difficile », car il doit apparemment donner la priorité à la préparation du match plutôt qu’à la création d’occasions spécifiques – bien que les fans d’Arsenal achèteront ce raisonnement reste à voir.

« Eh bien, quand nous pouvons nous entraîner, cela signifie que nous avons le temps », a déclaré Arteta. «Nous jouons tous les trois jours, ce qui rend cela très difficile. Essayez simplement d’améliorer la situation. Plus que la situation, que nous la créions ou non, c’est le produit final que nous livrons lorsque nous sommes dans cette situation. »

«Le nombre de fois où nous avons atteint la cible avec les situations que nous créons ne suffit pas. Mais c’est à moi de trouver cette solution, de mettre les bons joueurs dans la bonne position et de faire mieux », a-t-il ajouté.

