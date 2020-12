Godfather Part III Recut résout les problèmes, selon Diane Keaton – / Film

Le parrain et Le Parrain II sont souvent salués comme deux des meilleurs films américains jamais réalisés, mais on ne peut pas en dire autant de Le Parrain III. La suite a en fait reçu d’assez bonnes critiques lors de son ouverture en 1990. Elle s’est également bien comportée au box-office et a remporté sept nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film. Mais au fil des ans, Parrain III est devenu une sorte de punchline, beaucoup se concentrant sur la performance maladroite et tendue de Sofia Coppola, jouant fille à Al PacinoMichael Corleone. Maintenant, après des années de commentaires négatifs, directeur Francis Ford Coppola est retourné et recoupé le film en Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Cette nouvelle coupe résoudra-t-elle les problèmes notoires du film? Selon co-star Diane Keaton, la réponse est oui.

Avant de plonger dans cela, je dois retirer quelque chose: Le Parrain III n’est vraiment pas cette mal. Est-ce aussi bon que les deux premiers films? Oh, seigneur, non. At-il des problèmes? C’est vrai – principalement avec le casting (et pas seulement Sofia Coppola – Andy Garcia, jouer le fils illégitime brûlant de Sonny Corleone de James Caan se sent également hors de propos). Mais le film dans son ensemble a beaucoup à offrir – la réalisation de films de Coppola, associée à la cinématographie de Gordon Willis, est fantastique, et l’histoire est convenablement lyrique et sombre, concluant la saga sur une note austère qui confirme cela malgré toute sa planification minutieuse. , Michael Corleone finit toujours par être un homme maudit et condamné. Pourtant, un nuage négatif omniprésent a traîné dans le film pendant des décennies, et maintenant Francis Ford Coppola tente de redresser les choses avec un tout nouveau Parrain III Couper.

Coppola a déjà fait ce genre de chose – il existe plusieurs coupes différentes de Apocalypse maintenant, et il a récemment publié un recut de Le Cotton Club appelé Le Cotton Club Encore. Maintenant, voici le Parrain III recoupé, renommé Le parrain, Coda: la mort de Michael Corleone. «Pour cette version de la finale, j’ai créé un nouveau début et une nouvelle fin, et réorganisé certaines scènes, plans et signaux musicaux», a déclaré Coppola. «Avec ces changements et les images et le son restaurés, pour moi, c’est une conclusion plus appropriée pour Le parrain et Le Parrain: Partie II. »

L’une des stars de la franchise, Diane Keaton, a parlé avec Variety de la nouvelle coupe et pense que c’est un bien meilleur film. «C’était l’un des meilleurs moments de ma vie à le regarder», a déclaré Keaton. «Pour moi, c’était un rêve devenu réalité. J’ai vu le film sous un jour complètement différent. Quand je l’ai vu il y a longtemps, c’était comme «Oh, je ne sais pas»… Mais Francis a restructuré le début et la fin et mec, je vous dis que ça a marché. Keaton a également ajouté que cette nouvelle coupe rendait la performance infâme de Sofia Coppola sous un bien meilleur jour. «Elle est ce que serait une fille si vous aviez ce type comme père, à la tête d’une organisation criminelle», a déclaré Keaton. «Elle n’était pas si sûre d’elle-même et est plutôt calme. Un peu hanté. J’ai trouvé qu’elle était fantastique.

J’ai vu la nouvelle coupe (cherchez ma critique bientôt!), Et même si je pense que c’est une expérience intéressante, et cela rend définitivement le film un peu plus serré (il est plus court, fonctionne à 157 minutes par rapport aux 162 minutes de la coupe théâtrale. longueur), la performance de Sofia Coppola est toujours, enfin… pas géniale. Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone ouvre dans certains cinémas le 4 décembre avant de passer au Blu-ray et au numérique 8 décembre.

