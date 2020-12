L’Atletico Madrid cherche à progresser pendant que le Bayern repose les joueurs – Football

L’Atlético Madrid doit rebondir. Le Bayern Munich cherche juste à se reposer. L’Atlético fera une pause en Ligue des champions mardi en accueillant une équipe du Bayern qui s’est déjà qualifiée et laissera de côté certains de ses meilleurs joueurs pour le match du groupe A.

Les champions en titre, qui ont remporté leurs quatre premiers matches et ont déjà assuré la première place du groupe, feront le déplacement à Madrid sans l’attaquant Robert Lewandowski, le gardien Manuel Neuer et le milieu de terrain Leon Goretzka.

« Ce sont des joueurs importants », a déclaré lundi l’entraîneur du Bayern Hansi Flick. «Goretzka et Lewandowski ont été blessés, et s’ils ne sont pas à 100%, il vaut mieux les laisser chez eux.»

Le Bayern a lutté contre la fatigue et les blessures dans un calendrier chargé depuis qu’il a remporté le titre de la Ligue des champions en août.

Le milieu de terrain Corentin Tolisso ne voyagera pas non plus en raison d’une blessure mineure, et Alphonso Davies et Joshua Kimmich ne se sont toujours pas remis de leurs maux.

Le gardien de but réserve Alexander Nübel fera ses débuts européens pour le Bayern après avoir joué principalement dans des matchs de coupe jusqu’à présent.

«Il a fait bonne impression et a montré sa qualité à l’entraînement», a déclaré Flick, dont l’équipe a battu l’Atlético 4-0 à domicile lors de leur premier match de groupe.

Le match au stade Wanda Metropolitano signifie peu pour le Bayern mais pourrait être décisif pour l’Atlético, qui n’est qu’à deux points du troisième, le Lokomotiv Moscou. Une victoire pourrait suffire si l’équipe russe est détenue par Salzbourg, mais un match nul ou une défaite contre le Bayern pourrait quitter l’Atlético en fonction des autres résultats du dernier tour.

Le Lokomotiv accueille la dernière place de Salzbourg dans l’autre match de groupe mardi.

L’Atlético a battu Salzbourg pour rebondir après la défaite contre le Bayern en Allemagne, mais vient de remporter deux matches nuls consécutifs contre le Lokomotiv.

« C’est toujours le Bayern Munich, c’est une excellente équipe quel que soit le joueur », a déclaré le capitaine de l’Atlético Jorge « Koke » Resurrección. «Parfois, les joueurs qui n’ont pas beaucoup de minutes seront très motivés pour montrer ce qu’ils peuvent faire. Nous devrons jouer un match presque parfait pour les vaincre.

L’équipe entraînée par Diego Simeone est en bonne forme dans le championnat espagnol, après en avoir remporté six de suite pour rester à un point du leader de la Real Sociedad avec deux matchs en main. Simeone ne sait toujours pas s’il pourra compter sur l’attaquant Luis Suárez, qui a récemment été testé positif au coronavirus alors qu’il était en service en Uruguay.

«Ce virus est étrange», a déclaré Simeone. «Peut-être que demain il sera testé négatif et pourra être disponible pour jouer. Il s’entraîne et veut aider son équipe. Mais nous devrons attendre et voir ce qui se passe.

L’Atlético, qui a éliminé Liverpool en huitièmes de finale la saison dernière, n’a enregistré qu’une seule défaite lors de ses 28 derniers matchs européens à domicile – contre Chelsea en phase de groupes de la saison 2017-18. Le club espagnol est invaincu à domicile en 20 matches toutes compétitions confondues, depuis sa défaite 1-0 contre Barcelone en championnat espagnol il y a un an.

Seule défaite du Bayern lors de ses 25 derniers matches européens de la saison 2018-19, 3-1 à domicile contre Liverpool en huitièmes de finale. La centrale allemande est invaincue en 15 matchs à l’extérieur en compétitions européennes – un match à l’écart de la compétition de Manchester United record. La dernière défaite du Bayern en Europe a eu lieu lors de la phase de groupes 2017-18 contre le Paris Saint-Germain. Le club allemand a remporté 10 matches de suite en Europe.