Microsoft pourrait apporter des applications Android à Windows 10 (mise à jour: plus d’informations)

Mise à jour, 27 novembre 2020 (13 h HE): Plus tôt cette semaine, nous vous avons expliqué comment les applications Android sur Windows 10 pourraient être une chose l’année prochaine. Maintenant, encore une fois via Windows Central, nous avons plus de rumeurs liées à cette nouvelle.

On prétend que Microsoft désigne en interne ce nouveau système sous le nom de «Project Latte». Cela permettrait apparemment aux développeurs de porter leurs applications Android directement sur le Microsoft Store avec peu ou pas de mises à jour de code. En théorie, cela permettrait aux utilisateurs de rechercher simplement leurs applications Android préférées dans le MS Store, puis de les installer comme n’importe quelle autre application Windows.

Bien sûr, la grande question tourne toujours autour des services Google Play. Sans cela, certaines applications ne fonctionneraient pas correctement. Nous devrons attendre de voir comment Microsoft prévoit de résoudre ce problème ou s’il va se concentrer uniquement sur les applications qui ne nécessitent pas les services Play pour fonctionner pleinement.

Article original, 25 novembre 2020 (05h44 HE): Il est déjà possible d’exécuter des applications Android sur des ordinateurs Windows 10 grâce à des émulateurs tels que Bluestacks, mais il semble que Microsoft pourrait supprimer l’intermédiaire et apporter la prise en charge des applications Android directement sur la plate-forme.

Windows Central journaliste Zac Bowden rapporte que l’entreprise envisage d’apporter des applications Android à Windows en 2021. Plus précisément, Bowden dit qu’elle pourrait arriver sur le Microsoft Store.

Il n’y a pas de mot sur la manière exacte dont Microsoft implémenterait cela et si cela arriverait à Windows on Arm. Ce dernier point a certainement du sens étant donné que la grande majorité des applications Android sont conçues avec les appareils Arm à l’esprit.

De nombreuses applications telles que Gmail, Uber et d’autres nécessitent la prise en charge des services Google Play, mais il n’est pas clair si Microsoft envisage de proposer cette suite. Pour ce que cela vaut, d’autres plates-formes offrant la compatibilité native des applications Android (par exemple, BlackBerry 10, les premières aperçus de Windows 10 Mobile) n’ont pas non plus fourni d’intégration native des services Google Play.

Chargement du sondage

Néanmoins, la prise en charge native des applications Android serait un ajout bienvenu à la version stable de Windows 10, en particulier à la lumière de la prise en charge de MacOS pour les applications iPad et iPhone. Espérons que cela encourage davantage de développeurs Android à créer leurs applications en prenant également en charge les écrans plus grands, car il s’agit d’une plainte mineure sur les pliables.

Voulez-vous voir la prise en charge des applications Android dans Windows 10? Répondez à notre sondage ci-dessus!

Suivant: Comment installer Android sur PC – Ce sont vos meilleures options