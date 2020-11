8 films essentiels de Coen Brothers à regarder

Mais les diamants brillent plus que les zircons, alors jetons un coup d’œil aux bijoux les plus brillants de la glorieuse couronne qui est l’œuvre des Coen Brothers.

Bien sûr, la double direction des frères Joel et Ethan n’a pas toujours conduit au meilleur des endroits, et comme tout cinéaste digne de ce nom, les Coen ont quelques déceptions à leur actif. Pourtant, leur filmographie dans son ensemble reste indélébile, et si le public espère sans aucun doute voir plus de leur travail à l’avenir, le duo nous a déjà laissé de véritables joyaux qui valent toujours la peine d’être admirés.

L’un des duos cinématographiques les plus emblématiques et les plus vénérés d’Hollywood, les Coen Brothers le sortent du parc depuis le milieu des années 1980 et n’ont montré pratiquement aucun signe de ralentissement.

Dans la foulée du travail précédent des frères, Fargo – qui était à la fois un succès critique et commercial – The Big Lebowski avait beaucoup à vivre. Mais les gens qui s’attendaient à un autre thriller chargé d’un humour subtil de petite ville ont été déçus lorsque The Big Lebowski est finalement sorti en salles.

Avec un scénario qui était plus ironique que n’importe lequel de leurs efforts précédents à ce moment-là, les Coens ont livré une comédie policière débordante dont l’humour était parfois noir, mais toujours drôle, à côté d’une histoire captivante et tordue. assez pour démarrer. John Goodman vole la vedette dans un rôle pour lequel il est né – mais ne gâchons pas plus que cela.

Pourtant, ce n’était pas Fargo, et c’était probablement plus que ce que le public de l’époque pouvait gérer, ce qui a conduit à qualifier The Big Lebowski un échec au box-office et une déception critique.

Depuis sa sortie initiale cependant, le film a acquis un culte et a été réévalué à plusieurs reprises comme l’un des meilleurs films des frères.