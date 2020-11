Microsoft Edge obtient une autre fonctionnalité de notifications brillante sur Windows 10

in

Après l’introduction des Progressive Web Apps (PWA), les sites Web ressemblent de plus en plus à des applications de nos jours. Les sites Web ont également la possibilité de vous envoyer des alertes (notifications) qui sont prises en charge dans tous les navigateurs, y compris Chromium Edge.

Malheureusement, les sites Web deviennent également plus ennuyeux après que chaque site d’actualités a commencé à demander votre permission pour vous envoyer des notifications. Personne n’a besoin de tout ce bruit et Microsoft autorise déjà les utilisateurs à désactiver les notifications dans Microsoft Edge.

Avec la prochaine mise à jour, Microsoft prévoit d’introduire une nouvelle fonctionnalité sur Windows 10 qui garantira aux utilisateurs de ne jamais manquer les notifications. Actuellement, les utilisateurs ne reçoivent pas de notifications lorsque les navigateurs sont fermés. En effet, Chrome, Edge ou Firefox sont conçus pour vous alerter uniquement lorsqu’ils s’exécutent en arrière-plan.

Lorsque vous lancez enfin le navigateur, vous tomberez sur un tas de notifications, et vous ne pourrez pas progresser tant que vous n’aurez pas rejeté toutes les notifications manuellement.

La bonne nouvelle est que le nouveau navigateur de Microsoft prendra enfin en charge la fonction de notifications en arrière-plan pour envoyer des alertes en temps réel. Une fois activés, les sites Web ne vous ennuieront pas avec une notification contextuelle indésirable lorsque vous lancerez Microsoft Edge. Au lieu de cela, vous recevrez les alertes dès leur arrivée.

Microsoft permet également la prise en charge des «badges» améliorés dans Chromium Edge pour afficher les badges sur la barre des tâches même lorsque le navigateur n’est pas ouvert.

Selon un engagement Chromium, Microsoft teste une autre fonctionnalité pour Chromium Edge qui améliorera son intégration au centre d’action.

«Auparavant, l’événement de fermeture de notification était déclenché périodiquement toutes les 10 minutes car la notification ne s’affichait plus dans le centre d’action. Mais lorsque l’utilisateur clique sur la notification, nous ne devons déclencher que l’événement de clic de notification. Ce changement met à jour Chromium pour ne pas déclencher un événement de fermeture de notification pour un clic de notification dans le centre d’action », a noté Microsoft.

La nouvelle expérience de notifications de Chromium Edge ne fonctionne que sur Windows 10 version 20H2 ou plus récente et elle commencera à être déployée auprès des utilisateurs plus tard cette année.

La publication Microsoft Edge obtient une autre fonctionnalité de notifications brillante sur Windows 10 est apparue en premier sur Windows Latest

