La PlayStation 5 n’a pas de navigateur Web, mais est-ce que quelqu’un s’en soucie?

La PlayStation 5 sera lancée demain, mais comme la plupart des versions, elle n’aura pas tout ce que vous pourriez souhaiter dès le départ. Sony comprend que les fans pourraient être déçus par cela, et dans une interview avec un magasin japonais Montre AV, Sony EVP Masayasu Ito et SVP Hideaki Nishino ont discuté de certaines des fonctionnalités manquantes, et si elles pourraient être ajoutées plus tard.

La principale caractéristique manquante dont la plupart des gens du monde de la technologie ont parlé est le manque de sortie 1440p native. La Xbox Series X, la Series S et même la Xbox One X avaient toutes une sortie native 1440p, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui utilisent leur console sur leurs écrans d’ordinateur, afin qu’ils obtiennent cette douce prise en charge de la fréquence d’images variable.

La PlayStation 5 ne produit pas nativement 1440p, au lieu de cela, elle passe de 1080p. Dans l’interview, Nishino dit que c’est parce que Sony s’est d’abord concentré sur le support TV, ce qui signifie que 1080p et 4k ont ​​été priorisés. Il a dit qu’il n’y avait pas d’obstacle technique à l’ajout de cela à une date ultérieure, si la communauté le souhaite (et il semble que ce soit le cas).

Une caractéristique manquante qui aurait pu passer sous le radar est l’absence de navigateur Web sur la PS5. Est-ce que quelqu’un s’en soucie vraiment? Je veux dire, je comprends que pour certains utilisateurs, leur console est leur principal appareil informatique.

Cela dit, plus de 40% des utilisateurs américains utilisent davantage leur smartphone pour la navigation Web au lieu d’un ordinateur dédié.L’absence de navigateur sur la PS5 est-elle donc un gros problème? Personnellement, je trouve la navigation sur consoles une expérience terrible, et je suis d’accord avec la décision. Quelqu’un d’autre?

Qu’est-ce que tu penses? Déçu d’entendre que la PlayStation 5 n’a pas de navigateur Web? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

