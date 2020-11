The Quarantine Stream: ‘Midnight Special’ est un joyau sous-estimé

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Spécial de minuit

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le pitch: Un jeune garçon aux pouvoirs spéciaux part en fuite avec son père, poursuivi à la fois par le gouvernement et une secte religieuse.

Pourquoi est-il essentiel de consulter la quarantaine: Pratiquement personne n’a vu Spécial de minuit dans les théâtres, même si c’est un merveilleux exercice de genre avec une distribution qui comprend Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst et Adam Driver. Voici votre chance de voir ce que vous avez manqué!

Jeff Nichols vient d’être annoncé comme directeur du troisième Un endroit silencieux film, ce qui a amené certaines personnes à se demander: Qui est Jeff Nichols? Nichols n’est pas exactement un «réalisateur de renom», mais il s’est toujours avéré d’excellents petits films de genre. Comme une sorte d’indie Spielberg, il crée des histoires qui mêlent action, science-fiction et horreur à un élément personnel et terre-à-terre.

Spécial de minuit est Spielbergian dans les thèmes, comme Rencontres du troisième type croisé avec ET, avec une petite mythologie de Superman jeté dans une bonne mesure. Alton (Jaeden Lieberher) est un jeune garçon doté de pouvoirs spéciaux. Cela fait de lui une cible à la fois du gouvernement et d’une secte religieuse dans laquelle il a grandi. Essayant de protéger le garçon des deux factions, le père d’Alton, Roy (Michael Shannon), prend la route avec Alton, avec à la fois le gouvernement et la secte en chaleur poursuite.

Cela permet à Shannon de jouer à quelque chose qu’il ne joue pas trop souvent – un gars sympa. Shannon, qui est intrinsèquement intense et intimidante, est souvent présentée comme des personnages malveillants. Mais ici, c’est un protecteur. Et la façon maladroite mais chaleureuse dont il surveille Alton est vraiment touchante. Il y a un moment où le fils dit à son père de ne pas trop s’inquiéter pour lui, auquel Shannon répond: «Je vais toujours m’inquiéter pour toi; c’est l’affaire. C’est une petite scène si douce et Shannon la vend parfaitement.

Spécial de minuit est une combustion lente. Oui, c’est un film de poursuite, mais ne vous attendez pas à beaucoup d’action – bien qu’il y ait plus que quelques moments liés aux effets. Mais Nichols ne s’intéresse pas au spectacle. Au lieu de cela, il se soucie du caractère – et du mystère. Le film joue ses cartes près de sa poitrine, peut-être à cause d’un défaut – il ne colle pas tout à fait au grand atterrissage, même s’il s’en rapproche.

Nichols entoure Shannon et Lieberher de grands interprètes. Joel Edgerton est formidable en tant que personne aidant son père et son fils à s’échapper. UNE très Adam Driver, à l’air jeune, se présente comme un employé de la NSA qui se révèle être pas mal du tout. Kirsten Dunst arrive tard dans le film en tant que maman d’Alton. Le regretté grand Sam Shepard et l’acteur extraordinaire Bill Camp sont des membres de la secte qui tentent de retrouver Alton. Paul Sparks est un agent du FBI. Tous ces gens font un travail solide ici. C’est assez subtil, le travail aussi – il n’y a pas de grands moments parlants et voyants.

Si vous êtes prêt à vous plonger dans la filmographie de Nichols, c’est un bon point de départ. Ensuite, allez chercher des titres comme Mettre à l’abri, Boue, et le récent Aimant. Par la suite, vous commencerez à réaliser qu’il est l’un des meilleurs réalisateurs méconnus travaillant actuellement.

