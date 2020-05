Mick Malthouse affirme que seules six équipes sont capables de remporter le titre de Premier ministre AFL 2020

La légende de l’entraînement, Mick Malthouse, affirme que seulement une demi-douzaine d’équipes sont capables de remporter le titre de Premier ministre de l’AFL lors de la saison 2020 touchée par les coronavirus.

Certains experts ont suggéré que la saison raccourcie et perturbée, qui reprendrait le 11 juin, pourrait ouvrir la porte aux équipes pour « pincer » un drapeau inattendu.

Mais le détenteur du record des entraîneurs VFL / AFL, Malthouse, estime que la campagne de 17 tours favorisera fortement les équipes plus grandes, plus fortes et plus « balistiques ».

Il a également déclaré que des joueurs polyvalents et explosifs du milieu de terrain comme Dustin Martin, Jordan De Goey et Patrick Dangerfield auront une influence pendant les trimestres raccourcis, chaque période étant réduite à 16 minutes plus le temps alloué cette saison.

Malthouse incite des joueurs explosifs comme Dustin Martin à faire la différence cette saison (Getty)

« Ce seront les côtés les plus grands, les plus forts et les plus matures qui sortiront de l’autre côté », a déclaré Malthouse au AFL Sunday Footy Show.

« Je pense qu’il n’y a que cinq ou six équipes qui peuvent remporter le poste de Premier ministre cette année et chacune d’elles a un très bon mélange de joueurs seniors.

« Ils ont ce type de joueur explosif; … ce type de joueur qui peut entrer et prendre l’habitude de gagner le ballon au milieu mais aussi de causer des dégâts sur la ligne avant. »

Malthouse a déclaré que les premiers ministres régnants, Richmond, les grands finalistes battus du Grand Western Sydney, de la côte ouest et de Collingwood étaient les candidats les plus sérieux.

Malthouse choses les Giants ont la puissance de feu pour aller jusqu’au bout cette année après avoir été finalistes l’an dernier (Getty)

Il pensait que Brisbane et Hawthorn – dopés par le retour du vainqueur de la médaille Brownlow 2018 Tom Mitchell après une blessure – pourraient également secouer le premier ministre.

Mais Malthouse a poussé les Giants à rebondir après leur défaite fracassante de 89 points en 2019 pour triompher pour la première fois.

« Le Greater Western Sydney est mon conseil pour remporter le poste de premier ministre », a déclaré Malthouse.

« Vous parlez d’explosivité, ils ont ça, et ils ont faim mais ils ont aussi un bon mélange d’âge.

« Ils sont dans le mélange. »

©AAP2020