J.K. Simmons parle de son audition originale de Spider-Man et de son futur MCU

Quand la première série de films de Spider-Man est sortie, c’était assez étonnant de voir comment l’acteur parfait J.K. Simmons devait jouer J. Jonah Jameson. C’était comme si Jameson avait quitté la page lorsque Simmons était à l’écran et même si l’industrie des super-héros a conquis tout le paysage de la culture pop, il est toujours le casting le plus parfait du genre jusqu’à présent. Le premier redémarrage de Spider-Man n’a même pas essayé de refondre le rôle et tout le monde se demandait ce que Marvel, Disney et Sony allaient faire avec la version MCU du personnage. Au moment où la scène post-crédits sur Spider-Man: loin de chez soi tout le monde était sûr qu’ils allaient attendre un autre film pour présenter Jameson. Puis, sorti de nulle part, Simmons était une version repensée de Jameson faisant une imitation d’Alex Jones. C’est un angle fascinant de prendre le personnage et Simmons a récemment révélé à Entertainment Weekly que bien qu’il soit engagé pour faire plus de films, il n’a pas entendu d’une manière ou d’une autre s’il allait jouer dans d’autres films.

« Je ne sais pas si j’utiliserais le mot attendre. C’est formidable d’avoir l’opportunité, au fur et à mesure que ces choses évoluent, d’être l’un des vestiges de la version précédente. «

C’est assez drôle que Marvel et Disney n’aient tout simplement pas pris la peine de refondre Jameson même si cela aurait été parfaitement logique pour eux de le faire. Jameson a également parlé de son processus d’enchères lors de la signature de la version 2002 de Homme araignée chez Sony Pictures. Jameson a dit qu’il avait vraiment besoin de les convaincre qu’il était l’homme du travail parce qu’il n’était pas très connu en 2002. Il a également parlé de la scène qu’il devait faire pour l’audition.

« Les producteurs et les employés de Sony devaient être convaincus, car il était évident qu’il y avait beaucoup plus d’acteurs de haut niveau qu’ils pensaient pouvoir aider au box-office », explique Simmons. «C’était très éprouvant pour les nerfs.… Cela comprenait une scène où le gobelin vert franchit les fenêtres et me prend par la gorge, me soulève dans les airs et m’étrangle. Je tiens les pages du script, je lis la scène de l’audition, mais en même temps, en essayant de … « (ici, il fait un bruit étranglant de dessin animé hilarant) » … en faisant semblant d’être soulevé par le cou et étouffé. «

Dire que Sony a fait le bon choix en embauchant J.K. Simmons serait un euphémisme et c’était tellement génial de le voir apparaître à la fin de Spider-Man: loin de chez soi. Même si nous ne le reverrons jamais, Jameson sera toujours sur la liste des acteurs de super-héros parfaits, tout en haut, le champion incontesté, là où il appartient. Apportez-moi maintenant des photos de Spider-Man!

