Classement de chaque film Star Trek du pire au meilleur

Shaun Munro passe en revue l’intégralité de la franchise de films Star Trek du pire au meilleur…

L’avenir cinématographique du Star Trek la franchise reste très fluctuante à l’heure actuelle; depuis la performance décevante au box-office de 2016 Star Trek Beyond, Paramount a constamment bloqué la production d’un suivi direct, qui serait dirigé par le maestro de la télévision, Noah Hawley (Fargo, Légion).

Alors que les fans attendent avec impatience que le film de Hawley décroche une date de production concrète – une situation particulièrement difficile compte tenu des circonstances mondiales actuelles – quel meilleur moment pour revisiter randonnéeL’histoire du cinéma au cours des quatre dernières décennies?

S’il est indéniable que l’incohérence massive entre les treize randonnée films à ce jour, ils ont néanmoins béni les fans avec une augmentation majeure de la portée possible sur leurs ancêtres télévisés, peu importe comment ils se sont finalement avérés.

Ayant récemment cinglé tout le catalogue arrière de la série, il s’agit d’un aperçu incroyablement subjectif de Star Trek sur grand écran – du pire au meilleur.

Et nous commençons inévitablement par ce qui est généralement accepté comme le pire du lot – sinon peut-être assez aussi terrible que beaucoup insistent…

13. Star Trek V: The Final Frontier (1989)

Réalisé par William Shatner.

Avec William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, George Takei, Walter Koenig, Nichelle Nichols et Laurence Luckinbill.

Après que Leonard Nimoy eut la possibilité de diriger les troisième et quatrième randonnée films, William Shatner a intensifié son passage contractuellement stipulé (!) dans le fauteuil du réalisateur, qui est presque universellement accepté comme étant la pire entrée de la série. En proie à des revers de la pré-production à la sortie – y compris une grève de la Writers Guild et des projections de tests désastreuses – La frontière finale n’est pas tout à fait le désordre inamovible d’une étoile que certains inconditionnels pourraient insister, mais c’est toujours un raté fade à coup sûr.

Les signes d’avertissement sont là à partir d’une séquence d’ouverture fastidieuse dans laquelle Kirk grimpe en liberté sur El Capitan, ponctuée par Spock (Leonard Nimoy) le sauvant d’une chute à l’aide de bottes de lévitation – avec un écran vert shambolically horrible dans la bonne affaire. Cela crée l’ambiance d’un film qui, tonalement et autrement, ne fonctionne tout simplement pas. Ce qui passe pour l’humour ici est en grande partie terrible, en particulier un détour embarrassant dans un slapstick plat tandis que Scotty (James Doohan) se fait assommer dans un couloir.

Au moins le quatrième film polarisant s’est engagé passionnément dans ses prémisses ridicules, mais ici, l’équipe d’Enterprise aux prises avec l’existence possible de Dieu se sent tout simplement à moitié cuite. Certains moments distinctement étranges comme Uhura (Nichelle Nichols) dansant nue afin de distraire certains habitants et Spock utilisant le pincement du nerf vulcain sur un cheval sont susceptibles de laisser le public incertain de rire ou de placer sa tête dans leurs mains.

Il y a une seule scène vraiment remarquable dans tout le film, et c’est le repaire de feu de camp entre Kirk, Bones (DeForest Kelley) et Spock. Il est sensiblement disloqué du récit central douteux et se termine par l’un des rares échanges de personnages honnêtes tout au long de la durée de 106 minutes.

Les acteurs, à leur crédit, font un effort admirable pour élever la matière; pour sa part, DeForest Kelley fait le diable du flash-back de Bones pour euthanasier son père. Il y a aussi un casting de soutien dans la mêlée ici, dirigé par Laurence Luckinbill dans le rôle du méchant Sybok, un antagoniste qui a suscité plus d’intérêt non seulement pour la performance musclée de Luckinbill, mais aussi pour le ténor plus épuré et moins caricatural du personnage par rapport à la précédente. randonnée méchants.

Dans les enjeux de l’action, il est malheureusement dirigé par Shatner pour être aussi beige et programmatique que possible; les décors de la série n’ont jamais été aussi réalistes. La direction de Shatner gâche également plusieurs moments dramatiques clés, en particulier la révélation que Sybok est le demi-frère de Spock, une bombe qui atterrit avec un gémissement nul.

La notion de Kirk confrontant Dieu présente un crochet intrigant pour le troisième acte du film, bien qu’il soit sans vergogne stupide, cimenté par la doublure hystérique de Bones à Kirk, « Vous ne

demandez au Tout-Puissant une pièce d’identité. Malheureusement, la véritable promesse dramatique de la quête de Kirk est sapée à la fois par la résolution scriptée insatisfaisante et la présentation visuelle généralement banale du voyage lui-même.

Sans aucun doute le plus piéton de tous les randonnée films, La frontière finale est un effort inoubliable, observable mais frustrant aux mauvais pieds.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★ ★

