Michael Bay adaptant le film blindé du livre de Mark Greaney – / Film

Bayhem ne s’arrêtera même pas pour une pandémie. Michael Bay se révèle être une personne très occupée à verrouiller, poursuivant son thriller inspiré des coronavirus avec une adaptation au long métrage d’un nouveau livre audio de Mark Greaney, Blindé. Bay produit le drame du crime de cartel avec 3 Arts ’ Erwin Stoff pour Sony et cherchent à embaucher un écrivain pour le projet.

Deadline rapporte que Sony Pictures a acquis les droits du film sur Blindé, basé sur le nouveau livre audio écrit par Mark Greaney, l’auteur derrière le Homme gris best-sellers et co-auteur des romans Jack Ryan de Tom Clancy.

Michael Bay produit Blindé grâce à une nouvelle entente avec Sony, avec Erwin Stoff de 3 Arts, producteur de L’appel de la nature, 13 heures, et Bord de demain. Les deux prévoient de trouver un écrivain «rapidement».

Le livre audio, qui sera publié en tant qu’original audible plus tard en 2020 et publié plus tard comme roman traditionnel, suit «un entrepreneur en sécurité à haut risque qui souffre de vieilles blessures – tant physiques que mentales – et prend à contrecœur un travail en travaillant sur un convoi lourdement armé faisant la navette entre les délégués des Nations Unies à travers le «pays du cartel» du Mexique. En haut de la «colonne vertébrale du diable» de la Sierra Madre, la mission se transforme en une lutte désespérée pour survivre alors que la police corrompue, les gangs rivaux et un ennemi tentent tous de détruire le minuscule cortège avant les pourparlers de paix portent leurs fruits. »

Mais voici la différence: des sources indiquent à Deadline que le film pourrait ne pas se concentrer sur le Mexique et les cartels de la drogue. On ne sait pas sur quel type de récit le film va pivoter, car toute la prémisse est axée sur une mission à travers le «pays du cartel» du Mexique. Mais tout écrivain engagé par Bay et Stoff devra le comprendre. Cependant, un film sur le cartel sonne comme s’il était juste dans la ruelle de Bay, ce qui vous fait vous demander ce que Stoff et lui envisagent de changer Blindé dans. Il semble que ce soit le tout début du film, qui ne commencera probablement pas sérieusement avant la pandémie.

Bay a maintenu le Bayhem en marche, même pendant la pandémie de coronavirus. Plus tôt cette semaine, il a été confirmé que Bay et Adam Goodman s’associent pour produire Oiseau chanteur, un thriller pandémique qui «adopterait une approche inhabituelle pour tourner un film à Los Angeles pendant le verrouillage». Oiseau chanteur devrait être le premier long métrage majeur sur le coronavirus, qui sera probablement tourné en tant que film de film, tourné à distance par le casting et l’équipe.

