Nathan Fillion de Rookie a réagi au renouvellement de la saison 3 de l’émission

Mises à jour de la saison 3 de Rookie: La recrue a maintenant des nouvelles et grâce à ABC pour avoir commandé un renouvellement, cela signifie également que John Nolan and Co. sera de retour pour la troisième saison de l’émission. L’émission a obtenu de nombreuses notes et appréciations respectables de la part des fans de l’émission au fil des ans, mais l’ordre officiel de retour de The Rookie au cours de la saison télévisée 2020-2021 devrait être un soulagement pour les fans de l’émission.

Maintenant, à la suite du renouvellement de la troisième saison qui s’est également accompagnée de mauvaises nouvelles pour plusieurs autres émissions ABC, Nathan Fillion a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour partager sa réaction au retour de The Rookie pour leur saison trois.

Rookie Season 3 Cast and Crew

Il a déclaré: «Félicitations à l’un des talents les plus incroyables avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Cast, Crew, les scénaristes, les invités et tout cela est un embarras de la richesse et je suis vraiment reconnaissant de faire partie de votre équipe. Je vous verrai tous dans la saison 3. »

Ici, nous avons vu que l’acteur a félicité toute l’équipe Rookie dans sa réaction au renouvellement de la troisième saison de l’émission. Les fans de la série ressentent probablement la même gratitude grâce à la nouvelle selon laquelle un plus grand nombre de recrues est en route après leur tournure finale de la deuxième saison qui a également vu Nolan de Fillion incarné comme le flic sale par l’ancien ami qui l’avait trahi.

Le Rookie a ensuite eu la chance de terminer le tournage de leur deuxième saison complète avant que les maisons de production ne soient fermées, ce qui a forcé la fin des autres spectacles en 2019-2020. La deuxième saison de l’émission a atteint un sommet et elle avait toujours garanti les fans sur les bords de leurs sièges au lieu de quelque chose de plus potentiellement plus décevant.

