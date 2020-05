Maruti Alto K10 contre Renault Kwid

Voici le Maruti Alto K10 contre le Renault Kwid 0,8 litre dans une course de drag rapide. Découvrez qui remporte la course!

Pour retrouver le blues de votre course, voici les deux voitures les plus humbles et les plus abordables d’Inde qui se battent contre une course de dragsters. Le Maruti Alto K10 a été opposé à son grand rival Renault Kwid pour voir qui est clairement le gagnant parmi les deux. Ces voitures ne sont absolument pas destinées à la course, mais pour la praticité et la facilité de poche.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le Kwid a une longueur d’avance entre les deux. Il parvient à conserver les 10 premières secondes d’avance sur Maruti Alto. Lorsque les deux voitures passent en deuxième vitesse, c’est là que quelque chose d’intéressant se produit. L’Alto se précipite dès qu’il entre dans la deuxième vitesse, laissant le Kwid derrière pour de bon.

Vers la fin de la course, vous pouvez voir l’énorme écart de temps entre les deux voitures. Cela nous montre que l’Alto est plus poivré et meilleur en accélération que le Kwid. Pendant les 5 à 10 premières secondes et en voyant l’épuisement des cris de Kwid, nous nous attendions à autre chose. Mais Maruti Alto remporte le prix.

Cependant, il est également clair qu’Alto avait l’avantage d’avoir un moteur plus gros. Il utilise un moteur trois cylindres de 1,0 litre qui produit 69 ch et 91 Nm de couple maximal. Son rapport puissance / poids est de 91,9 BHP / tonne. Dans le cas de Kwid, son moteur 800cc est bon pour 54 PS et 72 Nm de couple maximal. Le Kwid 800cc a un rapport puissance / poids de 80 BHP / tonne.

Maintenant, l’Alto K10 a été définitivement arrêté et n’a pas obtenu la mise à niveau BS6. La principale raison en est sa proximité de prix avec Maruti S-Presso et Alto 800. Depuis le lancement de la première, les ventes de K10 ont commencé à diminuer. Et maintenant, S-Presso est un rival plus digne du Kwid car les deux adaptent une conception de type SUV.

La gamme de prix de Kwid 800cc commence à Rs 2,92 Lakhs jusqu’à Rs 4,22 Lakhs. Le 1,0 litre de Kwid est proposé à partir de Rs 4,42 Lakhs jusqu’à Rs 5,01 Lakhs. Quant à l’Alto 800, il est proposé à partir de Rs 2,92 Lakhs jusqu’à Rs 4,36 Lakhs. Enfin, le S-Presso commence à Rs 3,71 Lakhs jusqu’à Rs 4,99 Lakhs (tous les prix hors showroom).